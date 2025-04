Afrique Centrale: Osiane 2025 - Le salon de la Tech innove avec des prix challenge Bassin du Congo

La neuvième édition du Salon international de la technologie et de l'innovation en Afrique centrale (Osiane) se tiendra, du 13 au 16 mai prochain, à Brazzaville sur le thème « Transformons nos défis en opportunités ». Le salon compte fédérer les startups de la région grâce aux nouveaux prix challenge Bassin du Congo.

Le salon Osiane se positionne comme rendez-vous incontournable des startups de l'Afrique centrale. Un évènement de référence de la high-tech, le salon va rassembler cette année encore des experts, des entrepreneurs, des décideurs politiques et des acteurs du développement autour des sujets tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'inclusion numérique, l'éducation et la santé digitale... La République démocratique du Congo (RDC) a été désignée comme pays invité d'honneur en plus de la participation attendue des autres pays comme le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Burundi, le Rwanda...

Cinq lauréats recevront chacun un prix d'une valeur de 15000 dollars, avec un prix spécial pour un jeune congolais. Le processus de sélection des meilleures startups a déjà été lancé dans les pays concernés, a indiqué le promoteur du Salon Osiane, Luc Missidimbazi. La RDC, mise à l'honneur, bénéficiera d'un espace dédié au sein du salon (un pavillon RDC), pour valoriser ses talents, ses startups, ses politiques publiques et ses réussites dans le domaine du numérique.

L'équipe de l'organisation a achevé une tournée sous-régionale par un séjour à Kinshasa, où elle a été reçue le 3 avril par le ministre congolais des Postes, Télécommunication et Numérique, Augustin Kibasa Maliba. L'objectif de la tournée internationale, selon Luc Missidimbazi, était de promouvoir la vision d'Osiane, de renforcer et créer des synergies autour des enjeux numériques du continent.

La mission à Kinshasa s'est soldée par la signature de deux engagements : une convention de partenariat entre Osiane et Law & Technologies, visant à accompagner les réflexions sur la régulation juridique du numérique, la formation des acteurs du droit, et la mise en place de cadres d'innovation et une autre convention de coopération avec l'Agence de développement du numérique, une entité attachée à la Présidence de la RDC pour un appui mutuel en matière de politiques publiques numériques, de développement de plateformes digitales inclusives...