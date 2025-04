Congo-Brazzaville: Mouvement républicain - Le torchon brûle entre Destin Gavet et Frunovy Omessé Lékébé

Depuis un moment, le président du Mouvement républicain (MR), Destin Gavet, et ses collaborateurs ne parlent plus le même langage. Le 4 avril à Brazzaville, à l'occasion d'une conférence de presse, le conseiller départemental et ancien secrétaire général de ce parti, Frunovy Mirnove Omessé Lékébé, a annoncé la destitution du président du parti, l'accusant de plusieurs maux.

Face à la presse, l'ancien secrétaire général du MR a rappelé que, depuis de long mois, le courant ne passait plus entre destin Gavet et la majorité des responsables de cette formation politique d'opposition. Il accuse son chef, entre autres, de mauvaise gouvernance, de tribalisme, d'autoritarisme, d'égoïste, de mauvais coeur et de s'accaparer de tous les avantages du parti au détriment des autres.

Lésé, Frunovy Mirnove Omessé Lékébé estime que Destin Gavet a échoué lamentablement à son devoir et à sa mission à la tête du MR et, par conséquent, mérite d'être évincé. Il a ainsi prononcé sa destitution pure et simple de la gestion du parti. « Le compagnon Gavet a failli à sa mission à la tête de notre parti. Ainsi, nous annonçons à compter de ce jour sa destitution de son poste de président du parti. Une commission ad hoc sera mise en place dans les tous prochains jours, qui s'en chargera de gérer provisoirement les affaires du parti jusqu'à l'organisation d'un véritable congrès », a indiqué le conseiller Frunovy Mirnove Omessé Lékébé. Se réclamant être l'unique élu du MR, le conférencier a fait savoir que lui seul a le droit de décider sur certaines choses.

Parlant de la prochaine élection présidentielle, l'élu local a affirmé que même si Destin Gavet déclaré unilatéralement candidat en 2026, il ne le sera pas car celui du MR sortira d'un consensus au sein du parti à l'occasion du congrès.

Destin Gavet rétorque

Ayant appris sa destitution par médias interposés, la réaction de destin Gavet a été vive et spontanée. Dans la soirée, il a pris une note de manière expresse pour radier définitivement l'ancien secrétaire général adjoint de son parti. « Le compagnon Frunovy Mirnove Omessé Lékébé est radié du Mouvement républicain pour fautes graves de diffamation, de parjure et de haute trahison. Ce dernier perd définitivement sa qualité de membre du Mouvement républicain et de secrétaire général », relève la page BrazzaNet Média. Cette empoignade entre les deux responsables du MR ouvre désormais la voie aux querelles au sein de cette formation politique de l'opposition.