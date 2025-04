Sénégal: Saint-Louis - Les populations appelées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et à bannir tout acte de défiance à leur encontre

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a appelé hier, vendredi 04 avril, les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et à bannir tout acte de défiance à leur encontre.

Al Hassan Sall qui a présidé le défilé commémoratif du 65ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a vivement magnifié son bon déroulement tout en saluant sa beauté et sa richesse. La cérémonie s'est déroulée au niveau de l'avenue Président Macky Sall ex-avenue Général De Gaulle en présence d'une forte délégation mauritanienne dirigée par le Wali du Trarza. Les populations ont répondu massivement à l'appel.

C'est un défilé civil, militaire, paramilitaire et motorisé auquel les populations de la région de Saint-Louis ont eu droit hier, vendredi, au niveau de l'avenue Président Macky Sall, ex-avenue Général Charles De Gaulle. Ceci à l'occasion de la célébration du 65ème anniversaire dé l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ce sont les majorettes qui ont ouvert le bal du défilé suivi des élèves et étudiants, des femmes coiffeuses, des pratiquants des arts martiaux, des rollers, des cyclistes, La Croix Rouge, les mouvements en foulards, des anciens combattants et faux lions entre autres suivi des éléments des forces de défense et de sécurité et le tout est clos par le défilé motorisé. Elles sont en tout 900 personnes civiles et militaires à avoir défilé.

Un défilé qu'a magnifié le Gouverneur de la région de Saint-Louis Al Hassan Sall qui parle de réussite. « Nous venons d'assister à un défilé réussi et admirable avec une excellente organisation et de magnifiques prestations des unités militaires, paramilitaires et civiles. Je voudrais, appréciant à sa juste valeur la beauté du défilé, la diversité des participants et la richesse du spectacle, féliciter vivement le Colonel commandant la zone militaire no.2, le colonel Thiendella Fall, ainsi que ses collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes pour ce succès éclatant.

A travers cette belle commune, les forces de défense et de sécurité prouvent une fois encore leur professionnalisme et leur engagement au service exclusif de la nation », a-t-il déclaré. Le chef de l'exécutif régional n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux anciens combattants pour le service rendu à la nation. Al Hassan Sall a salué également l'engagement et la détermination que manifestent les forces de défense et de sécurité dans la sécurisation du territoire régional, des personnes et de leurs biens. Cependant, il a appelé les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Il les exhorte aussi à bannir tout acte de défiance à l'encontre de ces forces de défense et de sécurité.