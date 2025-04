Ile Maurice: Rigg Needroo - Rendre le Jardin de Pamplemousses «plus excitant»

Un nouveau visage va se pencher au bord du bassin des nénuphars. Rigg Needroo a été nommé président, à temps partiel, du board of trustees du Sir Seewoosagur Botanic Garden, autrement dit, le Jardin de Pamplemousses. Le conseil des ministres l'a annoncé après sa réunion du vendredi 28 mars dernier.

Rigg Needroo n'est pas un inconnu. En 2018, il avait été arrêté pour avoir écrit un message à caractère offensant sur les réseaux sociaux contre l'épouse du Premier ministre (PM) d'alors, Kobita Jugnauth. Ce que l'internaute avait nié avoir fait. Kobita Jugnauth avait porté plainte. L'internaute avait été poursuivi. L'affaire a été rayée en décembre 2022.

∎ Rigg Needroo est spécialisé dans le jardinage et le paysagisme entre autres.

Cette semaine, Rigg Needroo confie avoir accueilli sa nomination au jardin avec «beaucoup de contentement». Que c'était une «surprise» pour lui et qu'il ne «s'y attendait pas du tout».

Quelles sont ses compétences pour présider le destin de cet espace à la fois patrimonial et environnemental ? Quand on sait que l'état de dégradation, voire d'abandon du jardin, a été si souvent décrié au cours des années précédentes. Rigg Needroo, qui gère la société Green to Clean, explique qu'il est «spécialisé dans l'entretien des piscines, dans le jardinage et le paysagisme» depuis environ neuf ans. «Mon expérience parle d'elle-même. Tout ce que je sais dans le jardinage et le paysagisme va aider le jardin botanique.»

Pour ce qui est de son parcours éducatif, Rigg Needroo précise qu'il détient un diplôme post-graduate in Business Management. À 44 ans, il a derrière lui 11 années passées à Londres. «J'y faisais des études et je travaillais en même temps pour les financer.»

À l'annonce de cette nomination, des défenseurs du patrimoine ont posé la question de ses compétences sur les réseaux sociaux. La page Facebook Nou patrimoine Nou richesse s'est interrogée sur les «critères» tenus en compte pour déterminer «ki li mem meyer dimounn ki kav okip sa post la». Réponse de l'internaute Arvin Boolell - le jardin de Pamplemousses relève de son ministère, l'Agroindustrie - «decision of Cabinet. A good team and the director, a PhD holder in botany, is thoroughly experienced. The team has to deliver». Réponse qui, a priori, ne parle pas du président fraîchement nommé.

Les chantiers ne manquent pas au Jardin de Pamplemousses. Au fil des ans, l'état de délabrement de ce lieu historique et emblématique a été signalé non seulement par des Mauriciens mais aussi par des touristes. On se souvient qu'en novembre 2023, des étrangers avaient laissé des commentaires défavorables sur Tripadvisor. Parlant d'une «visite extrêmement décevante» et de «l'état lamentable» des lieux.

∎ L'état d'abandon du jardin a été souvent décrié.

Écouter le personnel

Le nouveau président affirme qu'il «souhaite donner un nouvel éclat au jardin botanique. C'est un bijou». Il ajoute : «il faut aussi le rendre plus excitant pour les touristes. Inciter les Mauriciens, surtout les jeunes, à venir plus souvent. A s'intéresser à la flore».

Par où commencer ? «Mo panse bizin koumans depi anba», dit Rigg Needroo. «Il faut écouter les doléances du personnel qui travaille au jardin. Peut-être qu'il y a des choses qui les empêchent de faire leur travail comme il faut. Il faudra mettre tous les équipements nécessaires à leur disposition.»

Le jardin abrite aussi les samadhi de deux anciens Premiers ministres, Sir Seewoosagur Ramgoolam et sir Anerood Jugnauth. Mais ce qui retient l'attention de Rigg Needroo, c'est le mémorial en forme de fleur de lotus à côté des samadhi. «J'ai appris que ce bassin a des installations temporaires. Il faut revoir cela.» Il a également une pensée pour les plantes mises en terre par de hautes personnalités au jardin de Pamplemousses. «Il faut les sauvegarder. Surtout si ces personnalités sont décédées.» Le nouveau président souhaite aussi proposer une balade virtuelle, par exemple via une application, qui pourrait être téléchargée et utilisée sur place par les visiteurs. «Cela éviterait les guides escrocs.»