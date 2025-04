Ethiopie: Une table ronde a été organisée à l'Université Jimma sur le Conseil des groupes de réflexion des BRICS.

Addis-Abeba — Une table ronde est actuellement organisée à l'Université Jimma par l'Institut des affaires étrangères (IFA) sur le document 2025 du Conseil des groupes de réflexion des BRICS (BTTC).

Les discussions ont eu lieu sous le thème : « Institutions d'experts éthiopiennes : Perspectives des BRICS pour les aspirations nationales ».

Le Conseil des groupes de réflexion des BRICS est une plateforme d'échange d'idées entre chercheurs, universitaires et groupes de réflexion, qui organise le Forum académique des BRICS et présente des recommandations et des orientations politiques aux dirigeants des BRICS.

Le BTTC comprend l'Institut de recherche économique appliquée (IPEA) (Brésil), le Comité national de recherche sur les BRICS (NRC/BRICS) (Russie), l'Observer Research Foundation (ORF) (Inde), le Conseil chinois pour la coopération des think tanks des BRICS (CCBTC) (Chine) et l'Institut national des sciences humaines et sociales (NIHSS) (Afrique du Sud).

Avec l'arrivée de nouveaux pays au sein du bloc BRICS, de nouveaux think tanks et instituts de différents pays rejoignent le Conseil des think tanks des BRICS.