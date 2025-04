Afrique: Exposition universelle d'Osaka 2025 - La Côte d'Ivoire au rendez-vous pour la 9e fois

L'exposition universelle d'Osaka 2025 va se tenir du 13 avril au 13 octobre 2025, sur le thème général : « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». La Côte d'Ivoire sera à ce rendez-vous mondial pour la 9e fois pour présenter ses potentialités économiques, culturelles.

L'évènement va rassembler plus de 200 pays et organisations et attirer 28 millions de visiteurs. C'est l'une des plus importantes plateformes d'échange au monde réunissant gouvernements et collectivités publiques, multinationales, organismes internationaux, scientifiques et citoyens autour du futur.

Pour être à ce rendez-vous, il faut bien se préparer, peaufiner sa stratégie, réunir et associer les acteurs clés. C'est pourquoi, dans l'après-midi du jeudi 3 avril, le commissariat général de la section ivoirienne, et le ministère du Commerce et de l'Industrie ont invité le secteur privé à prendre une part active à ce rendez-vous mondial.

« C'est l'occasion pour nous de marquer notre attachement à toutes les problématiques qui impactent l'humanité et qui sont en lien avec les Objectifs de développement durable (Odd). La Côte d'Ivoire, par sa présence, veut traduire sa volonté de préserver ses valeurs au sein de l'humanité et d'y jouer sa partition. C'est important qu'à de telles occasions que le drapeau ivoirien puisse flotter », a indiqué Souleymane Diarrassouba, ministre du commerce et de l'Industrie.

Pour lui, ce rendez-vous mondial va permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en avant son or brun, le cacao. Egalement, dit-il, c'est une occasion d'exposer l'art ivoirien, la culture et de mettre en exergue les industries culturelles et créatives du pays.

« Un bisness forum avec nos hommes d'affaires sera organisé afin qu'ils puissent profiter pour tisser des liens d'affaires avec les opérateurs économiques internationaux. C'est pourquoi je lance un appel à leur endroit pour qu'ils participent et vendent notre pays. Dans les six prochains mois, nous serons présents au Japon. Ce, pour montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire pour pouvoir attirer des investissements directs étrangers, à l'effet de venir nous aider à transformer nos matières premières, explorer notre sous-sol, investir dans les énergies fossiles et renouvelables, et l'industrie culturelle et créative », a soutenu Souleymane Diarrassouba.

Le commissaire général de la section ivoirienne, Kaladji Fadiga, pour sa part, a fait savoir que l'expo Osaka 2025 est une opportunité unique pour la Côte d'Ivoire de présenter son savoir-faire, les ressources et innovations ivoiriennes à une audience mondiale.

« Fidèle à notre ambition, nous allons participer avec un pavillon dédié, axé sur notre rôle de premier producteur mondial de cacao et notre engagement pour une agriculture durable connectée et innovante. Le pavillon ivoirien mettra en avant "relier l'intelligence de la terre à la créativité industrielle", illustrant l'équilibre entre innovation, préservation des ressources naturelles et transmission des savoirs ancestraux », a souligné le commissaire général.

Selon lui, il est prévu une journée nationale de la Côte d'Ivoire le 13 juin 2025. Une journée où tout le monde entier sera concentré sur la Côte d'Ivoire.

Junji Gomakubo, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, a indiqué que ce rendez-vous est une occasion unique de coopération avec le secteur privé de chaque pays. Et permet les échanges entre les pays.

« C'est une très belle occasion de présenter au monde entier les opportunités de la Côte d'Ivoire. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Japon sont au beau fixe. Nous serons heureux que le gouvernement, le secteur privé, le secteur de l'éducation soient présents pour une coopération très poussée », a appelé le diplomate du Pays du Soleil Levant.