Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 avril 2025

revue de presse

À Alger, le ministre français des Affaires étrangères vient sceller la réconciliation

Au programme de la visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, pour concrétiser le réchauffement bilatéral entre l’Algérie et la France après huit mois d’une crise qui a mené les deux pays au bord de la rupture, une entrevue avec le président Abdelmadjid Tebboune.

Arrivé vers 10 heures (9 heures GMT) à Alger ce dimanche 6 avril, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a eu un « entretien de 1h45 », selon ses services, avec son homologue, Ahmed Attaf, et en format élargi, pour tenter d’aplanir les dossiers les plus épineux. Il a également rencontré le chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour entériner l’amélioration des relations entre Paris et Alger après huit mois d’une crise diplomatique sans précédent. (Source Algérie Presse Service)

Madagascar - La France officialise la restitution du kabeso du roi Toera

La France a entériné par décret la restitution à Madagascar des crânes du roi sakalava Toera et de deux de ses guerriers, conservés depuis plusieurs décennies au Muséum national d’histoire naturelle. Ce transfert s’inscrit dans le cadre d’une coopération scientifique et diplomatique entre les deux pays.

Le décret n° 2025-309, signé le 2 avril 2025, acte officiellement la restitution à Madagascar de trois crânes appartenant à des figures de l’histoire sakalava : le roi Toera et deux de ses chefs de guerre. Ces restes humains, répertoriés sous les numéros MNHN-HA-17246, MNHN-HA-17247 et MNHN-HA-18610, étaient conservés dans les collections du Muséum national d’histoire naturelle à Paris. (Source L’Express de Madagascar)

Est de la RDC : une rencontre directe entre Kinshasa et le M23 a eu lieu au Qatar

Des discussions se sont tenues à Doha entre le gouvernement congolais et des représentants de la rébellion, et doivent se poursuivre pour tenter de mettre fin au conflit, a indiqué une source proche des pourparlers.

« Une réunion discrète a été organisée par les Qataris à Doha la semaine dernière entre les délégations du gouvernement de la RDC et du mouvement AFC/M23, marquant leur première rencontre directe depuis longtemps », a déclaré une source proche des pourparlers samedi 5 avril.

« La réunion a été positive, renforçant la confiance entre les deux parties, ce qui a conduit au retrait des forces du M23 de la ville stratégique de Walikale, comme un geste de bonne volonté et une preuve de soutien au dialogue en cours », a-t-elle ajouté. (Source Jeune Afrique)

Sommet ONU Tourisme : La Côte d’Ivoire en Zambie pour réinventer le secteur

La Côte d’Ivoire, représentée par une délégation du Ministère du Tourisme et des Loisirs, prend part au 2ᵉ Sommet de l’ONU Tourisme pour l’Afrique et les Amériques, qui se tient à Livingstone, en Zambie, du 8 au 10 avril 2024. Un rendez-vous d’envergure internationale qui ambitionne de briser les clichés et de s’affranchir des lieux communs pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération Sud-Sud dans le secteur du tourisme.

Organisé par l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (ONU Tourisme), en collaboration avec le Ministère du Tourisme de la Zambie, ce sommet réunit, pour la seconde fois après l’édition de Punta Cana en République Dominicaine (2023), les membres des Commissions régionales Afrique et Amériques. Sur les rives du mythique Lac Victoria, les participants échangeront sous la présidence du Secrétaire général de l’ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, avec pour hôte l’honorable Rodney Sikumba, Ministre du Tourisme de Zambie. (Source Fratmat)

Au Mali, 8632 cas de tuberculose notifiés en 2024

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la Tuberculose, édition 2025, la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les Hépatites virales (CSLS-TBH) a organisé vendredi une conférence de presse dans la salle conférence du ministère malien de la Santé et du Développement social. C’était sous l’égide du Dr Abdoulaye Kéïta, conseiller technique au département de la Santé.

En organisant cette conférence de presse, il s’agissait pour la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les Hépatites virales (CSLS-TBH) de donner le maximum d’information sur la Tuberculose.

Célébrée le 24 mars de chaque année par la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre la Tuberculose est une occasion pour la CSLS-TBH de faire le point sur la lutte contre la maladie au Mali. Organe technique du ministère de la Santé et du Développement social, la CSLS-TBH, à titre de rappel, définit, élabore et coordonne les politiques, les stratégies et les protocoles de lutte contre la Tuberculose. (Source maliweb)

Togo : au FIMO228, la haute couture africaine dans tous ses éclats

C'est désormais l'un des grands rendez-vous de la mode en Afrique. Au Togo, la 12e édition du Festival international de la mode de Lomé, le Yas FIMO228, s'est achevée samedi 5 avril.

L'événement a été initié par Jacques Logoh, styliste, ancien mannequin et désormais entrepreneur. Il met en lumière les stylistes africains, des figures emblématiques aux talents émergents.

Quarante-huit créateurs venus de tout le continent ont présenté chacun une dizaine de modèles devant un large public venu découvrir les dernières tendances de la haute couture africaine à l'Institut français, puis dans les jardins de l'hôtel Onomo de Lomé. (Source RFI)

Maroc : la synagogue Kahal d'Asilah refait peau neuve

Au cœur du quartier Mellah d'Asilah, la synagogue Kahal, vieille de plusieurs siècles, retrouve sa splendeur après des décennies d'abandon.

Restaurée avec soin et dévouement, elle est devenue un lieu d'importance historique et spirituelle pour la communauté juive de Tanger. Le travail de rénovation, mené par Aaron Abikzer et Sonia Cohen Toledano, a permis de restaurer non seulement le bâtiment, mais aussi les objets religieux et les traditions associées.

Le bâtiment, construit en 1824, avait été laissé à l'abandon avant que la communauté juive de Tanger ne prenne en charge sa restauration en 2022. Avec l'aide des habitants d'Asilah, des dessins anciens ont permis de restituer la synagogue dans son état d'origine, y compris les bancs et la chaire en bois, appelés "teba", d'où l'on lit la Torah. (Source Africanews)

Sénégal : la Cour des comptes réaffirme son indépendance

Accusée de servir les intérêts du pouvoir en place après la publication d’un audit accablant sur la gestion budgétaire sous Macky Sall, la Cour des comptes sénégalaise, par la voix du magistrat Aliou Niane, affirme son indépendance et défend la légalité de sa démarche.

Sous le feu des critiques après la publication de son rapport sur les finances publiques couvrant la période 2019-2024, la Cour des comptes du Sénégal riposte. Accusée d’avoir agi sur commande du nouveau pouvoir en place, l’institution de contrôle a opposé une défense ferme de son indépendance, portée par la voix du magistrat Aliou Niane, président de la chambre de discipline financière.

« Nous ne dépendons d’aucun pouvoir. Nous tenons à notre indépendance comme à la prunelle de nos yeux », a martelé le magistrat le 5 avril, balayant les accusations d’instrumentalisation du rapport. Il a même évoqué les tensions historiques avec le pouvoir exécutif, affirmant qu’« un président de la République a failli dissoudre la Cour des comptes ». (Source apanews)

Gabon : une croissance de 8,7% en 2024, portée par l’aérien

Le Gabon a fait de nombreux progrès dans la modernisation de ses infrastructures de transport. Cependant, le pays se heurte encore à des défis considérables, notamment en ce qui concerne les capacités de transport aérien et maritime. Ces deux secteurs jouent un rôle crucial dans l’économie gabonaise, notamment en matière de mobilité des personnes, de commerce international et de développement régional.

Ces dernières années, le Gabon a lancé plusieurs initiatives pour moderniser ses infrastructures de transport dans les secteurs aérien, terrestre, maritime et ferroviaire. Le bilan annuel 2024 du Comité pour la transition et la restauration des institutions souligne des progrès notables, dont l’acquisition de cinq avions. À fin 2024, le secteur des transports a enregistré une reprise de 8,7%, avec une croissance notable de 8,2% pour le transport aérien. (Source Africa 24)

Présidentielles 2025 au Cameroun : La ‘messe’ des évêques divise l’opinion publique

La récente lettre de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC), appelant à un « changement historique » et définissant les critères pour le prochain président, a suscité de vives réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Ce dimanche sur le plateau de l’émission « Canal Presse » de Canal 2 International, Simon Metsengue, militant du RDPC, et Stéphane Menouga, politologue, ont débattu de la portée de cette déclaration.

Simon Metsengue a exprimé son désaccord quant à l’implication de l’Église dans le débat politique. « On (l’église) ne peut pas aller à contraindre moralement le citoyen à avoir un candidat type dans un État laïc », a-t-il déclaré. Il estime que l’Église doit se limiter à son rôle spirituel et ne pas interférer dans les choix politiques des citoyens. (Source LeBledParle)