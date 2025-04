Sénégal: Le pays avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale

Dakar — Le Sénégal "avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale", a affirmé, dimanche, le président de la République, réitérant sa vision d'un pays "souverain dans l'exploitation des technologies de l'espace".

Bassirou Diomaye Faye ainsi à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition de la tournée nationale "Space Bus" (Bus de l'espace), une caravane visant à promouvoir les sciences et l'astronomie à travers les 14 régions du Sénégal.

Le thème de cette tournée nationale porte sur : "Le Spatial, levier d'un développement durable". Elle est organisée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES) en collaboration avec les acteurs du Groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique (GICC), un cadre de travail pour la promotion de l'utilisation de l'information géographique dans les plans et stratégies des ministères.

La cérémonie s'est déroulée cet après-midi à l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, à Dakar, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants diplomatiques et d'institutions partenaires, ainsi que d'élèves et étudiants venus nombreux,

"Bâtir une nation tournée vers la science"

Cette initiative, selon le chef de l'Etat, est "une illustration concrète de notre ambition collective de bâtir une nation tournée vers la science, l'innovation et la souveraineté technologique". Au Sénégal, a-t-il rappelé, l"'engagement pour le spatial repose sur des bases solides, qu'il s'agisse du Plan national de géomatique lancé en 1998 ou de la création du GICC".

"Ces piliers ont permis la mise en place de l'ASES, dont les actions renforcent l'utilisation des données satellitaires dans des domaines clés tels que l'agriculture, l'éducation, la santé, la sécurité, ou encore l'innovation technologique", a-t-il rappelé.

Le président Faye a également exprimé sa volonté de faire du spatial un "moteur stratégique pour l'économie sénégalaise". "Le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Il nous revient d'y prendre pleinement part, en misant sur la formation, l'innovation et le partenariat", a-t-il fait valoir.

Conscient du faible taux d'inscription dans les filières scientifiques, le chef de l'État a invité le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés à "encourager toute initiative visant l'attractivités et sciences"

"Aujourd'hui, seuls 7,5 % des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique. C'est bien en deçà de notre potentiel. Il est impératif d'inverser cette tendance. Sans science, sans technologie, il est impossible de relever les défis de l'emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou du numérique", a-t-il expliqué.

Vers la création de nouvelles infrastructures dédié l'écosystème spatial

Dans cette dynamique, il a annoncé de nouvelles infrastructures destinées à structurer l'écosystème spatial national, notamment "un centre d'assemblage et de tests de microsatellites, un incubateur dédié aux startups, un observatoire équipé d'un grand télescope et un musée de l'aéronautique et de l'espace".

"Ces installations offriront aux jeunes l'opportunité de se former, de travailler et d'entreprendre localement dans le domaine de l'espace. Elles constitueront un pôle d'attractivité pour l'investissement public et privé, national et international", a-t-il déclaré.

"En investissant dans le spatial, nous nous dotons d'outils pour mieux gérer nos ressources, accompagner la transition vers une agriculture intelligente, améliorer la prévision météorologique, développer l'innovation et renforcer notre sécurité nationale", a ainsi fait remarquer le chef de l'Etat.

Le directeur général de l'ASES, Maram Kairé, a, pour sa part, salué l'implication directe du président Faye, affirmant que sa présence "témoigne de l'importance stratégique accordé au capital humain et à l'innovation scientifique dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050".

La Caravane de l'espace, qui sillonnera 25 étapes à travers les 14 régions du pays, proposera des activités de vulgarisation scientifique : expositions, conférences, ateliers (robotique, IA, astronomie, physique), observation du ciel et sensibilisation aux métiers du spatial", a-t-il énuméré.

Cinq Comités régionaux de développement (CRD) thématiques sont également prévus à Kédougou, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack et Thiès, autour des liens entre technologies spatiales et développement local, selon l'astronome.