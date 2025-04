Nigeria: Kwik s'associe à Alibaba pour stimuler les exportations nigérianes

La startup logistique nigériane Kwik s'est associée à Alibaba.com pour soutenir les fabricants et exportateurs nigérians. Ce partenariat permettra aux entreprises nigérianes d'accéder à la plateforme mondiale de vente en gros d'Alibaba.com, qui met en relation plus de 48 millions d'acheteurs et de fournisseurs dans le monde entier. Grâce à Kwik, les exportateurs locaux peuvent s'inscrire sur Alibaba, créer des vitrines et bénéficier de tarifs spéciaux pour l'adhésion et les services de la plateforme

Ce partenariat permettra aux entreprises nigérianes d'accéder à la plateforme mondiale de vente en gros d'Alibaba.com, qui met en relation plus de 48 millions d'acheteurs et de fournisseurs dans le monde entier. Grâce à Kwik, les exportateurs locaux peuvent s'inscrire sur Alibaba, créer des vitrines et accéder à des tarifs spéciaux pour l'adhésion et les services de la plateforme.

Fondée en 2019, Kwik offre des solutions de logistique numérique, d'exécution de commerce électronique et de vitrine pour les PME africaines. La société a levé une série A de 2 millions de dollars en 2022 et a lancé KwikStore et KwikShelf pour soutenir les commerçants en ligne et les opérations de livraison.

Points clés à retenir

Le partenariat Kwik-Alibaba reflète un alignement croissant entre les plateformes logistiques et les marchés mondiaux du commerce électronique ciblant le potentiel d'exportation de l'Afrique. Les exportations non pétrolières étant de plus en plus importantes pour la diversification économique du Nigeria, il est essentiel de simplifier l'accès aux acheteurs mondiaux. La décision d'Alibaba d'intégrer un partenaire agréé en Afrique subsaharienne témoigne d'un intérêt croissant pour les secteurs de l'industrie manufacturière et des PME de la région. Kwik, avec son infrastructure logistique et sa base de commerçants, sert de point d'entrée naturel.

Les entreprises nigérianes sont souvent confrontées à des défis tels qu'une logistique complexe, des coûts élevés et une visibilité mondiale limitée. En intégrant le soutien à l'exportation et l'infrastructure du commerce électronique, ce partenariat s'attaque à plusieurs goulets d'étranglement. L'introduction de plans d'adhésion subventionnés pourrait également inciter les PME à s'internationaliser. À mesure que le commerce numérique prend de l'ampleur, de telles collaborations pourraient jouer un rôle clé dans l'intégration des exportateurs africains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, dans l'augmentation des recettes en devises et dans le soutien à la croissance des petites entreprises sur tout le continent.