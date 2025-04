Algérie: Le chef de la diplomatie française à Alger - En attendant une éventuelle rencontre au sommet

Après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre Paris et Alger, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a débarqué le 6 avril dernier dans la capitale algérienne pour y rencontrer son homologue, Ahmed Attaf, avec des dossiers explosifs au coeur de cette mission qui vise à acter le début d'un retour à la normale entre les deux pays.

Tout le monde sait, en effet, que derrière les sourires protocolaires qu'affichaient les deux ministres, il y a toute une montagne de sujets qui cristallisent les crispations entre la France et l'Algérie, et qui se traduisent par des frustrations réciproques non encore apaisées nées de la période coloniale, la mise en berne de la coopération qui aurait permis de lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel, et la gestion controversée des immigrés algériens en situation irrégulière en France.

Un sommet entre Macron et Tebboune sera l'occasion de poser les bases d'un nouveau partenariat

Cette visite, aux allures de test diplomatique grandeur nature pour évaluer la volonté réelle des deux partenaires historiques de dépasser les rancoeurs historiques, pourrait ouvrir la voie à une rencontre entre le président Emmanuel Macron et son homologue Abdelmadjid Tebboune, dont les relations sont restées froides ces derniers mois.

Ce serait un pas de plus vers un dégel diplomatique entre ces deux pays aux relations complexes, qui leur sera utile dans ce contexte où les défis communs sont immenses, puisqu'ils doivent tous les deux faire face aux migrations difficilement contrôlables des populations sur les deux rives de la Méditerranée, au terrorisme qui ne faiblit pas au Sahel et à la transition énergétique aux multiples enjeux.

L'audience que le président algérien a accordée à l'hôte français, hier, en début d'après-midi, montre très clairement que de part et d'autre, on veut recoller les morceaux et faire en sorte que cette visite débouche sur autre chose qu'une simple photo officielle et quelques formules diplomatiques convenues.

Il est évident qu'un sommet entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune sera l'occasion de poser les bases d'un nouveau partenariat fondé sur le respect mutuel, qui effacera les traces de l'amertume palpable de part et d'autre et qui dissipera des récentes brouilles qui ont culminé avec le rappel de l'ambassadeur algérien en France en juillet dernier.

Pour tout dire, c'est une visite qui n'a rien d'anodin, que Jean-Noël Barrot a effectuée en Algérie, en attendant probablement un conclave entre les deux chefs d'Etat qui viendra restaurer la confiance et faire souffler le vent de l'apaisement sur cette relation bilatérale de « je t'aime, moi non plus » entre l'Hexagone et son ancienne colonie.

Paris est affaiblie par le retrait progressif de ses forces du Sahel

Il est temps pour ces deux acteurs majeurs de la paix et de la sécurité, notamment au Sahel, de se donner la main pour mettre fin à leurs désaccords sur les questions mémorielles, les flux migratoires, mais aussi la coopération sécuritaire, afin de permettre à Alger de jouer pleinement son rôle d'acteur diplomatique incontournable dans la région, au moment où Paris est affaiblie par le retrait progressif de ses forces du Sahel.

Cette éventuelle rencontre au sommet sera, en tout cas, scrutée de près tant par les chancelleries que par les opinions publiques dans les pays, tout en n'oubliant pas qu'entre ces deux-là, les discussions peuvent ne pas déboucher sur des engagements concrets, ou se limiter à de simples déclarations d'intentions qui n'auront rien de franc ni de constructif.