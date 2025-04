Tunisie: L'inflation au pays atteint 5,9% en mars 2025, portée par la viande, les légumes et l'habillement

Le taux d'inflation en Tunisie a atteint 5,9% en mars 2025, contre 5,7% le mois précédent, selon les dernières données publiées par l'Institut National de la Statistique. Cette hausse est particulièrement notable dans le secteur des produits alimentaires et de l'habillement, coïncidant avec le mois de Ramadan, une période traditionnellement marquée par une forte consommation.

L'inflation des produits alimentaires a atteint 7,8% en mars 2025, contre 7% en février, en raison de la forte demande durant le mois de Ramadan. Parmi les produits les plus touchés, on note une hausse significative des prix de la viande d'agneau (+21,9%), des légumes frais (+20%), des fruits frais (+15%), du poisson frais (+14,1%) et des volailles (+13,9%). À l'inverse, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 19,9%.

Dans le secteur de l'habillement et des chaussures, l'inflation a bondi à 11,7% en mars, contre 9,7% le mois précédent. Cette hausse est largement expliquée par la fin des soldes d'hiver et les préparatifs pour la fête de l'Aïd, période où la consommation de vêtements et de chaussures connaît un pic.

Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 5,6% en mars 2025, en raison de l'augmentation des prix dans le secteur de l'habillement et des chaussures, ainsi que dans les produits d'entretien courant du foyer (+4,7%). De plus, les services ont également connu une hausse de 4,7%, en grande partie en raison de l'augmentation des prix dans le groupe des « restaurants, cafés et hôtels » (+11,3%).

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, est restée stable à 5,7%. Concernant les produits non encadrés, les prix ont augmenté de 7,2%, tandis que les produits encadrés ont enregistré une hausse plus modeste de 1,6%. En particulier, les produits alimentaires libres ont connu une forte hausse de 8,7%, contre seulement 1,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Par ailleurs, en mars 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% par rapport au mois précédent, après une légère baisse de 0,1% en février. Cette hausse est principalement attribuée à l'augmentation des prix des produits alimentaires (+2%) et de l'habillement (+2,9%).

Les prix des produits alimentaires ont enregistré une hausse mensuelle de 2%, avec une augmentation notable des prix des légumes (+4,9%), des fruits (+4,5%) et de la viande d'agneau (+4,3%). En revanche, les huiles alimentaires ont connu une baisse mensuelle de 3,2%.

Selon l'INS, le secteur des "Produits manufacturés" et celui des "Alimentaires frais" ont été les principaux contributeurs à l'inflation globale, représentant respectivement 2,2% et 2,3% de l'augmentation annuelle des prix. En termes de régimes, les produits non alimentaires libres et les produits alimentaires libres ont apporté la plus grande contribution à l'inflation, avec des contributions respectives de 3,4% et 2,2%.