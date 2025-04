Tunisie: La Cité de la culture prend des ailes le 7 avril 2025 avec la première Journée du technicien aéronautique

La première Journée du Technicien Aéronautique se tiendra le lundi 7 avril 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis.

Organisée par l'Association Tunisienne de l'Aéronautique (ATA) en collaboration avec Tunisair Technics et le Théâtre de l'Opéra de Tunis, cette journée grand public mettra en lumière un métier aussi technique que passionnant, autour du thème de l'innovation et du savoir-faire en maintenance aéronautique.

Au programme, une exposition retraçant le patrimoine aéronautique en Tunisie, son histoire et son évolution, ainsi que des échanges avec des professionnels du métier et du secteur aéronautique. Des démonstrations de gonflage et de vols captifs de montgolfières, ainsi que des rencontres avec des techniciens et ingénieurs aéronautiques, meubleront la journée.

Une projection d'un court-métrage retraçant l'histoire de l'aviation en Tunisie, une conférence sur les avancées technologiques en matière de maintenance aéronautique, ainsi qu'une présentation de l'Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA) sur la digitalisation, la maintenance prédictive, l'intelligence artificielle et la gestion des données dans le domaine aéronautique, figurent également au programme.

Par ailleurs, une présentation institutionnelle de Tunisair Technics est prévue, ainsi qu'un focus sur le rôle et les missions des techniciens au sein de l'aviation militaire. La journée se clôturera par une cérémonie de remise de trophées aux techniciens les plus méritants, accompagnée de témoignages inspirants (success stories).

Fondée en 2013, l'Association Tunisienne de l'Aéronautique (ATA) oeuvre à travers ses nombreuses activités pour promouvoir la culture aéronautique auprès du grand public, des jeunes et des passionnés, et pour valoriser l'aviation légère et les activités aériennes comme outils de découverte, de formation et de développement culturel et touristique. Tunisair Technics est une division technologique aéronautique du groupe Tunisair, spécialisée dans les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de la flotte aérienne.