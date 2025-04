Tunisie: Augmentation des prix à la consommation de 0,9% en mars 2025

Les prix à la consommation en Tunisie ont enregistré une hausse de 0,9% en mars 2025, après une légère baisse de 0,1% en février, selon les données publiées par l'Institut National de la Statistique (INS). Cette augmentation est en grande partie attribuée à la hausse des prix des produits alimentaires et des vêtements, deux secteurs particulièrement influencés par la demande saisonnière durant le mois de Ramadan.

Les produits alimentaires, notamment ceux de première nécessité, ont vu leurs prix augmenter de 2% en mars 2025. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix des légumes frais (+4,9%), des fruits frais (+4,5%) et de la viande d'agneau (+4,3%), des produits particulièrement recherchés durant le mois de Ramadan. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 3,2%.

Les produits d'habillement ont également vu leurs prix grimper de 2,9%. Cette hausse est en grande partie due à la fin des soldes d'hiver, qui coïncide avec les préparatifs pour les festivités de l'Aïd. Les articles d'habillement et les chaussures ont enregistré des hausses respectives de 3%, un signe de l'augmentation de la consommation liée aux fêtes de fin de Ramadan.

Les secteurs ayant apporté la plus grande contribution à l'inflation en mars sont les « Produits manufacturés » et les « Alimentaires frais », avec des contributions respectives de 2,2% et 2,3%. Les produits non alimentaires libres et les produits alimentaires libres ont également joué un rôle significatif dans l'augmentation des prix, avec des contributions respectives de 3,4% et 2,2%.

Cette hausse des prix à la consommation, surtout dans les secteurs de l'alimentaire et de l'habillement, pourrait peser sur le pouvoir d'achat des ménages tunisiens, en particulier ceux à revenu modeste. Le mois de Ramadan, période de forte consommation, accentue cette pression, particulièrement pour les familles qui doivent faire face à la hausse des prix des produits alimentaires de base.