Tunisie: Coupe du pays - Seiziemes de finale - Le Croissant de Msaken mystifie l'OB

L'USBG grâce à la loterie des penalties. Le CS Msaken héroïque à Menzel Bourguiba face aux Béjaois. La JSK passe, le SRS trépasse. Jendouba Sport piégée par l'ASG et l'EGSG au forceps face à l'ESHS.

Indécise et haletante, l'opposition entre l'USBG et le CAB a mis du temps pour livrer son verdict. Et entre deux formations qui ont atteint l'apothéose de l'épreuve par le passé, en 2017 pour l'USBG et la saison passée pour le CAB, ce fut serré dans le jeu comme au niveau du résultat avec plus de 90' disputées sans que l'un ou l'autre ne débloque le compteur.

Suite aux prolongations et à la séance des tirs aux but, ce seront les « Cavaliers » qui vont passer (5-4) sur le fil.

Au stade Aziz-Jaballah de Menzel Bourguiba, les Béjaois ont semblent-ils pris le match à la légère face à une coriace formation du CS Msaken, pensionnaire de L2 qui a ouvert le score à la 72' par Aziz Boukadida.

A Gafsa, au moment d'en découdre, El Gaouafel était certes préoccupé par le maintien parmi l'élite en L1, mais en croisant l'ESHS, l'EGSG a difficilement tenu son rang, menant tout d'abord au score par Fayed Ben Hassine, avant que l'Espoir n'égalise par Nour Mami, toujours en première période. Ben Hassine, en verve, va ensuite doubler la mise, mais l'EGSG a eu chaud ensuite puisque Nour Mami, buteur des Hammam-Soussiens, va manquer un penalty à 20 minutes du terme. Au final, El Gaoufel valide et passe au tour suivant.

Hier aussi, les deux leaders de L2 se sont produits dans leurs fiefs respectifs, à l'épreuve du Sfax Railways Sports pour la JS Kairouanaise, et à la réception de la Zliza pour Jendouba Sport. Et si les Nordistes ont vite été piégés par l'ASG en première période, suite à un but d'Iheb Ben Amor, suffisant pour permettre aux Gabésiens de passer en huitièmes de finale, la JSK a dû passer par l'extra-time, avant que Moujahid Fatnassi ne libère les Aghlabides à la 103'. La JSK passe, le SRS trépasse.

Entrée en lice du CA, de l'ESS, du ST du CSS et de l'ESZ

Après le déroulé des matchs d'hier, place aujourd'hui aux explications de cet après-midi. Au stade Nejib-Khattab de Tataouine, sur un terrain synthétique, l'UST et le CA vont en découdre tout en ayant aussi une pensée pour les matchs à venir du championnat. Autre duel entre nationalistes, celui qui mettra aux prises l'ESM et l'ESZ. En championnat, les Miniers ont quasiment assuré leur maintien alors que l'ES Zarzis fait figure de révélation de la saison.

Passons à présent au tenant du trophée, le Stadiste Tunisien. A l'épreuve de l'OSB au Hédi-Ennaifer, le Stade part avec l'avantage du terrain et les faveurs des pronostics.

C'est le cas aussi de l'ESS. A l'épreuve du déplacement, du côté de Mornag, l'Etoile Sportive du Sahel abordera forcément le match face au Stade Sportif de Mornag avec tout le sérieux requis.

Pour les trois matchs restants d'aujourd'hui, l'Union Sportive de Zriba tentera de créer la surprise en croisant le Club Sportif Sfaxien. Les Cap-bonnais de l'AS Soliman sont attendus de pied ferme à Om Laarayes où la Gazelle Sportive locale entend frapper un grand coup, et enfin l'Aigle Sportif de Jelma, qui lutte pour sa survie en L2, croisera le Progrès de Sakiet Eddaier, club qui a assuré son maintien en Ligue 2 avant l'heure.

Résultats :

US Ben Guerdane - Club Athlétique Bizertin (0-0)

Olympique de Béja - CS Msaken (0-1)

EGS Gafsa - ES Hammam-Sousse (2-1)

Jendouba Sport - AS Gabés (0-1)

JS Kairouanaise - Sfax Railways Sports (1-0)

Le programme d'aujourd'hui :

US Tataouine - Club Africain. Arbitre : Oussema Ben Ishak

ES Métlaoui - Espérance de Zarzis. Arbitre : Badis Ben Salah

Stade Tunisien - Olympique Sidi Bouzid. Arbitre : Raed Jouirou

SS Mornag - Etoile du Sahel. Arbitre : Houssem Haj Ali

GS Om Laarayes - AS Soliman. Arbitre : Akram Naili

US Zriba-Hammam - Club Sportif Sfaxien. Arbitre : Ridha Chouihi

AS Jelma - PS Sakiet Eddaier. Arbitre : Montassar Ammar

NB : Coup d'envoi à 14h00