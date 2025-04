Tunisie: Le pays se lance dans la 5G privée - Les détails d'une transformation numérique sur-mesure

Alors que la Tunisie continue d'accélérer sa transformation numérique, un nouveau projet majeur émerge : l'attribution de la plage de fréquences 3,3-3,4 GHz pour déployer la 5G privée. Cette nouvelle technologie permettra aux entreprises tunisiennes de développer des réseaux dédiés, parfaitement adaptés à des applications spécifiques, et répondra aux besoins croissants des secteurs industriels, agricoles et de la santé.

En effet, contrairement à la 5G commerciale, destinée au grand public, la 5G privée permet aux entreprises de créer des réseaux autonomes et personnalisés. Ces réseaux, indépendants des opérateurs traditionnels, garantissent des performances accrues en matière de latence, sécurité et fiabilité. Ce système est particulièrement adapté aux sites industriels, ports, hôpitaux et exploitations agricoles, où l'intégration de solutions avancées comme l'Internet des objets (IoT), la robotique ou encore la maintenance prédictive peut améliorer l'efficacité et la compétitivité.

Dans ce cadre, l'Agence Nationale des Fréquences (ANF) a récemment lancé une consultation publique, ouverte jusqu'au 18 avril 2025, afin de recueillir les avis des parties prenantes sur les modalités d'attribution de cette plage de fréquences stratégique. L'objectif est d'assurer une gestion optimale de cette ressource, essentielle pour la mise en place de réseaux privés à haute performance.

La bande de fréquences 3,3-3,4 GHz est perçue comme un excellent compromis entre couverture et débit. Elle permet des débits pouvant atteindre plusieurs gigabits par seconde, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles nécessitant une connectivité rapide et une latence minimale. Cette bande est également idéale pour des solutions telles que l'Internet des objets (IoT), la robotique et la maintenance prédictive, qui sont en forte demande dans de nombreux secteurs.

D'après l'ANF, "le développement des réseaux 5G en Tunisie ne se limite pas simplement à l'amélioration du haut débit, mais reflète également un intérêt grandissant pour la mise en place de réseaux privés dans des secteurs stratégiques. Le marché de la 5G privée offre des opportunités considérables pour les entreprises tunisiennes et devrait connaître une croissance rapide, soutenue par la demande de solutions de connectivité de plus en plus sophistiquées".

Cependant, l'attribution de cette bande de fréquences ne se fait pas sans certains défis techniques et réglementaires. Dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, y compris la Tunisie, cette plage de fréquences est historiquement utilisée pour les radars maritimes militaires européens, qui sont particulièrement actifs sur les côtes et à bord des navires. Ces systèmes de surveillance jouent un rôle crucial dans la sécurité maritime et les opérations militaires, rendant leur coexistence avec les réseaux de télécommunications 5G complexe.

Afin de prévenir toute interférence qui pourrait nuire à la performance des radars ou des réseaux 5G, l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a formulé des recommandations spécifiques. Celles-ci incluent l'adoption de techniques d'atténuation sophistiquées et de mesures de gestion de spectre, visant à minimiser le risque de perturbation entre ces deux systèmes. L'UIT plaide également pour une coordination étroite entre les autorités nationales et internationales, afin de garantir une utilisation efficace et sûre de cette plage de fréquences partagée.

Ceci pour dire que ce projet de 5G privée s'inscrit dans une volonté plus large de la Tunisie de moderniser ses infrastructures numériques et de stimuler l'innovation dans des secteurs clés de son économie. Grâce à cette technologie, le pays entend devenir un leader régional dans le domaine des solutions numériques sur mesure, en particulier pour les industries et l'agriculture intelligente.