Afrique: Sommet ONU Tourisme - La Côte d'Ivoire en Zambie pour réinventer le secteur

La Côte d'Ivoire, représentée par une délégation du Ministère du Tourisme et des Loisirs, prend part au 2e Sommet de l'ONU Tourisme pour l'Afrique et les Amériques, qui se tient à Livingstone, en Zambie, du 8 au 10 avril 2024. Un rendez-vous d'envergure internationale qui ambitionne de briser les clichés et de s'affranchir des lieux communs pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération Sud-Sud dans le secteur du tourisme.

Organisé par l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (ONU Tourisme), en collaboration avec le Ministère du Tourisme de la Zambie, ce sommet réunit, pour la seconde fois après l'édition de Punta Cana en République Dominicaine (2023), les membres des Commissions régionales Afrique et Amériques. Sur les rives du mythique Lac Victoria, les participants échangeront sous la présidence du Secrétaire général de l'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, avec pour hôte l'honorable Rodney Sikumba, Ministre du Tourisme de Zambie.

Au programme de ce sommet de haut niveau : deux sessions plénières majeures. La première dédiée à l'investissement, la seconde axée sur l'innovation et la jeunesse. Elles seront chacune enrichies par des tables rondes portant respectivement sur les thèmes : « Tourisme et zones franches : des opportunités d'investissement pionnières et de meilleures propositions de valeur » et « Autonomiser les jeunes pour révolutionner le secteur ».

Ce rendez-vous international s'inscrit dans un contexte de reprise post-COVID, marqué par l'urgence de repenser un modèle touristique plus durable, inclusif et résilient. Afrique, Amériques et Caraïbes partagent en effet un riche patrimoine naturel, culturel et historique, dont la mise en valeur concertée apparaît aujourd'hui comme un levier essentiel de développement.

À travers ce sommet, il s'agit donc de réfléchir ensemble, de co-construire des solutions adaptées et de renforcer les synergies pour façonner un tourisme du futur ancré dans une coopération Sud-Sud dynamique et innovante.