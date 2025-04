Tunisie: Coupe du pays - Seiziemes de finale - CA - A prendre au sérieux

Bettoni et ses joueurs n'auront pas les choses faciles pour ramener une qualification au tour suivant.

Les Clubistes, qui retrouvent les terrains après leur victoire miraculée devant le ST en championnat, seront en déplacement à Tataouine pour le compte de la coupe. Un match qui ne sera pas facile du tout. C'est la coupe, une épreuve où les écarts sur le papier importent peu. En championnat même, les deux victoires du CA ont été étriquées avec une UST qui a joué d'égal à égal.

Il s'agit pour Bettoni de trouver la bonne formule pour monter en puissance avant le dernier sprint final du championnat et pour réussir en coupe, un des objectifs de cette fin de saison. Cela dit, on s'attend encore à une petite rotation de l'effectif par rapport au dernier match du championnat, du moins en attaque. Côté effectif, Ghrissi, touché aux ligaments croisés, voit sa saison terminée. Sinon, l'effectif est quasiment au complet. Quels choix pour Bettoni ? On parle d'un ballottage au poste de gardien de but. Driss Arfaoui, débarqué en hiver, pourrait avoir sa première chance même si l'entraîneur français est plutôt pour l'idée de reconduire Yefreni dans un match aussi délicat.

En défense, Ali Youssef effectuera son retour après avoir purgé sa suspension contre le ST. Zaâlouni, Shili et Ben Abda complèteraient la défense. En milieu, Khelil reste disponible et a toutes les chances de partir d'entrée avec Zemzmi pour assurer la récupération et la couverture. Il reste de choisir entre le 4-3-3 cher à Bettoni et le 4-1-4-1 quand Ait Malek recule et part en milieu.

Khadhraoui est sùr de partir sur son couloir gauche là où il est dangereux et précieux. Srarfi ou Kizumbi ? Une chance à Glalech d'entrée pour distribuer le jeu ? Ça va se décider à la dernière minute. En tout cas, le CA est appelé à jouer avec sérieux et à mettre de l'impact sur le terrain et sur l'adversaire. Si la défense est toujours son premier point fort, la production offensive reste moyenne en dépit des solutions disponibles. Ce n'est pas un match qui va être abordable. Pas du tout si, bien sûr, l'UST joue comme elle l'a fait lors des deux matches du championnat.