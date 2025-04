Tunisie: Coupe du pays - Seiziemes de finale - ST - En toute humilité

Même s'ils évoluent à domicile, les Stadistes affronteront l'équipe divisionnaire de Sidi Bouzid avec tout le sérieux du monde car, privés de leurs joueurs étrangers, outre qu'en Coupe de Tunisie, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises.

Détenteur du Trophée de la Coupe de Tunisie, le Stade Tunisien entame aujourd'hui la campagne de la défense de son titre. Il accueillera, à l'occasion des 1/16es de finale de la Coupe de Tunisie le club divisionnaire, l'Olympique de Sidi Bouzid. Même s'ils seront privés tout à l'heure de leur joueurs étrangers, les Stadistes demeurent mieux lotis que leur adversaire. Sur le papier, l'équipe du Bardo part donc favorite. Ceci dit, la réalité du terrain pourrait être autre. Il faut s'attendre à ce que l'Olympique de Sidi Bouzid se montre accrocheur à souhait, à même de jouer son va-tout pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale.

Les enfants du club à la rescousse

En l'absence des étrangers à cause des règlements de la Coupe de Tunisie quand il s'agit d'affronter un club divisionnaire, Chokri Khatoui puisera dans le vivier du club.

Ainsi, il fera confiance aux enfants du club, Rayen Samaali et Skander Chihi pour occuper les postes de pivots. Quant à Ghazi Ayadi, il évoluera comme milieu relayeur. Sami Hlel gardera les bois. Le duo Sahraoui-Arous occupera l'axe central. Hédi Khalfa et Nidhal Laïfi seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense.

Youssef Saâfi et Khalil Ayari animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Sadok Kadida évoluera en pointe. Nacef Atoui et Sajed Ferchichi sont autant de solutions de rechange.