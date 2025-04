Tunisie: Coupe de Tunisie - Seiziemes de finale - ESS - Droit au but

Tuer rapidement dans l'oeuf les espoirs des locaux, temporiser et gérer les débats, tel sera le mot d'ordre cet après-midi sur le tartan de Mornag.

Il ne faudra pas tâtonner du côté étoilé pour imposer le jeu et plier rapidement le match face au club divisionnaire du Stade Sportif de Mornag. Mohamed Mkacher va donc devoir s'employer à proposer un onze expérimenté et qui va droit au but. La Coupe est une occasion de briller en allant le plus loin possible, tout en oubliant provisoirement les errements en championnat. Une aubaine pour rester compétitif avec plusieurs tours à disputer, en cas de qualification.

L'Etoile du Sahel va ainsi tenter de décrocher un ticket pour les 1/8es, avant de se replonger dans le bain en championnat. Ce faisant, côté coulisses, l'issue de la réserve technique de l'ESS sur un match qui date de plus de 3 mois commence à peser et il serait grand temps d'entériner définitivement la décision du côté des officiels fédéraux.

C'est ce qui sera fait incessamment après le nouveau report de la date du verdict final. En effet, par la voix de l'avocat du club Mohamed Brahmi, on a appris que l'issue définitive de la réserve de l'Etoile contre l'équipe de Gafsa sera prononcée le mardi 8 avril 2025. Ceci en tenant compte des arguments des deux parties, qui ont défendu chacune leur position dans l'intérêt de leur club respectif.

Formation new look ?

Volet match de Coupe de cet après-midi, pour cette explication contre un divisionnaire, l'entraîneur de l'ESS, Mohamed Mkacher, serait bien avisé et inspiré de mettre l'équipe la plus en forme possible, sans tenir compte des "noms" et faire des changements nécessaires en cours de match et selon l'évolution du score sur le terrain municipal de Mornag.

Dans un match de Coupe entre deux équipes de plusieurs divisions d'écart, il faut généralement vite plier l'affaire et faire tourner ensuite pour gérer la suite du match intelligemment, avec d'éventuelles bonnes surprises en défense ou en attaque. Bien sûr, il faudra faire attention aux éventuelles blessures, en cas de pelouse synthétique, même d'ancienne génération.

Une donnée qui va certainement compter, dans le choix final des onze rentrants. Lors du 1er tour de Coupe, un zeste d'audace est permis. Mkacher peut se permettre de tenter Gazzah dans les bois, le jeune néophyte Bouzaabia en défense qui a montré de belles choses lors du dernier test amical, ou encore Aziz Jebali au milieu et le Guinéen Kanté en attaque, soit quatre joueurs qui ont joué très peu cette saison et que Mkacher peut relancer, pour maximiser ses atouts ensuite en championnat en cas de bonne performance. Aligner une formation new look et inédite peut être une bonne idée, en vue de garder l'esprit de compétition, entre les joueurs du club. Mais il faut vite se mettre à l'abri de tout piège.

Onze probable : Gazzeh-Ghedamsi-Bouzaabia- Boughattas-Gbo-M. A. Ben Amor-Jebali-Ben Choug-Aouani-Chaouat-Kanté.