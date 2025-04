Tunisie: Coupe du pays - Seiziemes de finale - CSS - Créer une forte alchimie

Ce match de Coupe tombe à pic pour Lassaâd Dridi pour tester un autre dispositif de jeu fait d'un nouvel amalgame entre chevronnés et jeunes prétendants.

L'entraîneur du CSS est tout heureux d'avoir à affronter en ces seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie un club divisionnaire aussi modeste que l'Union de Hammam Zriba. L'écart énorme entre les deux équipes sur le papier fait que le passage des Sfaxiens en huitièmes ne serait qu'une simple formalité.

Même sans ses joueurs étrangers qui seront dispensés pour cette partie de Coupe avec un club de division inférieure, le CSS n'aura pas en principe beaucoup de difficultés pour s'imposer sans aller jusqu'aux prolongations. «En théorie, cela paraît effectivement extrêmement facile, mais dans la pratique sur le terrain, ça pourrait être beaucoup plus compliqué avec une équipe locale désireuse de faire sensation devant ses fans, tient à préciser Lassaâd Dridi.

Nous devons faire quand même attention pour ne pas être piégés par cette équipe du championnat amateur qui pourrait nous réserver plein de surprises. On va imposer notre impact sur le jeu dès le départ et chercher à obtenir la qualification sans trop d'énergie à fournir pour réserver le meilleur de nos forces aux matches de championnat».

Test d'intégration pour les jeunes

En l'absence des étrangers, on verra les Ajjel, Habchia , Saïdi , Soudani, Mohamed Amine Ben Ali comme joueurs-clés de l'assise défensive et les Mahdi Kachouri, Mohamed Absi, Youssef Becha et Amor Ben Ali comme moteurs du compartiment offensif. Des titulaires habituels, il y aura Aymen Dahmen dans les buts, peut-être aussi Mohamed Nasraoui qui est de retour après une blessure, Firas Sekkouhi au milieu, Baraket Lahmidi et Mohamed Dhaoui en attaque.

Une ultime chance pourrait être aussi donnée à Amen Allah Habboubi avant de se fixer sur la nécessité de le garder dans l'effectif pour la saison prochaine. Idem pour Laâyouni qui alterne le bon et le moins bon. On verra dans ce match si cette alchimie entre expérimentés et jeunes talents est porteuse de gros espoirs pour le CSS dont l'effectif a grand besoin d'être remodelé.