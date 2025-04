Tunisie: Révision de la loi n°36 sur la concurrence et les prix - Le ministère du Commerce annonce des mesures renforcées

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé la révision de la loi n°36 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, dans le but de lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales illicites. Cette révision s'inscrit dans un effort global pour renforcer la régulation du marché et garantir des conditions commerciales plus transparentes et équitables.

Cette décision a été abordée lors de la réunion des directeurs régionaux du commerce, présidée par le ministre du Commerce, Samir Abid. À la fin des travaux, le rapport annuel sur les performances du programme du commerce intérieur pour l'année 2024 a été adopté.

Le ministère du Commerce, en concertation avec la Direction centrale et le Conseil de la concurrence, ainsi que les directions régionales du commerce, travaillera à l'élaboration de cette révision législative. L'objectif est d'adapter la loi aux réalités actuelles du marché et de renforcer les mécanismes de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses.

La réunion a également permis d'examiner les performances des activités commerciales durant le premier trimestre de 2025, en particulier pendant le mois de Ramadan, ainsi que les préparatifs pour les prochaines saisons de consommation. Un point important a été fait sur la gestion des budgets et la coordination entre les différentes parties prenantes pour répondre aux besoins de la consommation nationale, en particulier dans le cadre de la saison touristique.

Les opérations d'approvisionnement se sont déroulées dans des conditions normales, marquées par une stabilité et une diversification de l'offre. Des quantités importantes ont été mises à disposition pour les principales denrées alimentaires, telles que le sucre, le café et le riz, selon les données fournies par le ministère du Commerce.

Les participants à cette réunion ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes pour une préparation optimale face à la demande de consommation nationale et l'augmentation des besoins pendant la saison touristique.

Le ministre du Commerce a également exprimé son engagement à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par les directions régionales du commerce. Celles-ci concernent principalement les problèmes logistiques, organisationnels, ainsi que les perspectives professionnelles des agents et la formation continue pour améliorer l'efficacité des services.