Afrique de l'Est: L'insécurité alimentaire en Afrique de l'Est nécessite des solutions climato-intelligentes

Addis-Abeba — Selon les experts de l'IGAD et de l'ILRI, l'insécurité alimentaire croissante en Afrique de l'Est, alimentée par le changement climatique, nécessite des solutions innovantes et climato-intelligentes.

Senait Regassa, coordinatrice du projet Résilience du système alimentaire de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), a déclaré à ENA que la région de l'IGAD est sujette à l'insécurité alimentaire et nécessite des solutions innovantes et climato-intelligentes.

Selon Senait, le principal défi pour la sécurité alimentaire de la région réside dans le changement climatique et sa variabilité, qui perturbent la production alimentaire, tant pour les communautés agricoles que pastorales.

Les effets du changement climatique sont plus fréquents qu'au cours de la dernière décennie, aggravant les problèmes et affectant la sécurité alimentaire d'un plus grand nombre de personnes dans la région, a-t-elle souligné.

Elle a ajouté que cela s'ajoute à d'autres défis socio-économiques tels que les fluctuations des prix et les conflits dans certaines parties de la région.

Elle a également déclaré que l'IGAD joue un rôle crucial dans l'harmonisation des politiques, le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la transposition des cadres continentaux aux niveaux nationaux, citant en exemple le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA).

Senait a également souligné l'importance de la collecte et de la communication des données pour un développement agricole efficace, précisant que l'IGAD dispense des formations aux États membres afin de renforcer leurs capacités dans ce domaine.

« Parfois, les États membres tardent à atteindre l'objectif, non pas en raison de leurs faibles résultats dans ce domaine ou dans ce segment, mais en raison d'un manque de capacités de collecte et de communication des données », a-t-elle noté.

Dawit Solomon, coordinateur régional de l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI), a également exprimé ses inquiétudes quant à l'impact du changement climatique sur l'agriculture, soulignant l'importance de services d'information climatique accessibles et de technologies agricoles intelligentes face au climat pour les petits exploitants agricoles.

Il dirige un programme intitulé « Accélérer l'impact de la recherche climatique en Afrique », qui coordonne les partenaires dans les domaines de la production de connaissances, du renforcement des capacités, des partenariats pour la mise en oeuvre, de la validation des services d'information climatique et des technologies et innovations agricoles intelligentes face au climat.

Dawit a souligné la nécessité d'une prise de décision fondée sur les données dans l'agriculture, insistant sur le rôle des plateformes nationales de données intégrées. « L'objectif est que les décisions en matière d'agriculture, notamment en matière de renforcement de la résilience, soient fondées sur des données probantes. Elles doivent s'appuyer sur les données actuelles et les données les plus récentes concernant le climat, la météo et les événements extrêmes. »

Il a également évoqué les défis de l'agriculture pluviale de subsistance en Afrique de l'Est et l'importance de systèmes d'irrigation durables.

Il a appelé à une collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les ONG et les centres de recherche, entre autres, afin de développer des systèmes d'irrigation respectueux de l'environnement et durables.