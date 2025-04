Tunisie: Vient de paraître - «Packtec Newsletter» - Un acteur clé du développement de l'emballage au pays

Le Centre technique de l'emballage et du conditionnement continue de jouer un rôle majeur dans la modernisation et la compétitivité du secteur de l'emballage en Tunisie. A travers sa dernière revue, le centre met en lumière ses réalisations récentes et dévoile ses ambitions pour l'avenir.

Le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec) a poursuivi son engagement en accompagnant les entreprises tunisiennes dans l'amélioration de leurs solutions d'emballage. Grâce à des actions ciblées, le centre a permis aux industriels de répondre aux exigences du marché local et international.

Parmi les réalisations phares, le renforcement des formations spécialisées a permis aux professionnels d'acquérir de nouvelles compétences, notamment en éco-conception et en emballage intelligent. «Packtec» a, également, soutenu plusieurs entreprises dans leur mise en conformité avec les normes internationales, un atout essentiel pour l'exportation. L'engagement environnemental a aussi été un axe majeur des initiatives du centre. De nombreuses actions ont été menées pour favoriser l'utilisation de matériaux recyclables et encourager une approche plus respectueuse de l'environnement dans la production d'emballages.

Par ailleurs, le Centre a renforcé sa présence sur la scène internationale en participant à des salons et forums spécialisés. Ces événements ont permis de promouvoir le savoir-faire tunisien et de créer de nouvelles opportunités de partenariat avec des acteurs internationaux du secteur.

Des ambitions pour l'avenir

Conscient des défis à venir, Packtec a défini plusieurs axes stratégiques pour continuer à dynamiser l'industrie de l'emballage en Tunisie. Parmi les projets à venir, l'élargissement de l'offre de formation constitue une priorité. Le Centre prévoit d'introduire de nouveaux modules sur les tendances émergentes, comme l'emballage biodégradable et les solutions connectées.

Un autre enjeu clé sera le lancement d'initiatives en faveur de l'écoemballage. Le centre souhaite encourager l'innovation en matière de matériaux durables et accompagner les industriels dans la transition vers des solutions plus écologiques.

En parallèle, des collaborations avec des partenaires internationaux sont en cours afin de favoriser l'échange d'expertise et le développement de technologies innovantes. L'objectif est de positionner la Tunisie comme un acteur incontournable dans le domaine du packaging à l'échelle régionale et internationale.

Enfin, Packtec prépare un événement majeur pour le secteur : un salon dédié à l'emballage et au conditionnement. Cette rencontre rassemblera les professionnels du domaine et mettra en avant les nouvelles tendances, les innovations technologiques et les meilleures pratiques du marché. A travers ses actions et ses perspectives d'avenir, Packtec réaffirme son rôle essentiel dans l'évolution du secteur de l'emballage en Tunisie. En conjuguant innovation, développement durable et expertise technique, le Centre contribue à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes et à positionner le pays comme un acteur clé de l'emballage à l'échelle internationale.

Avec des initiatives ambitieuses et une vision stratégique tournée vers l'avenir, Packtec s'impose comme un véritable moteur de croissance pour l'industrie de l'emballage en Tunisie.