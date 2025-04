Tunisie: Djerba - Un geste de reconnaissance exemplaire

Les Djerbiens résidant en France sont nombreux. Ils sont connus par leur sérieux et leur compétence. Ils sont en règle et ne rentrent en Tunisie que quand il le faut (Ramadan, aïds, mariages..) sans tarder.

Ils savent bien aussi que le monde change sans cesse et c'est le moment de l'informatique et des nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle ils ont pensé aux institutions scolaires dans lesquelles ils avaient suivi leurs études primaires ou secondaires avant de quitter la Tunisie et de s'installer en France. En signe de reconnaissance, ils ont eu l'idée de collecter de l'argent pour se procurer 100 ordinateurs et les envoyer aux institutions scolaires, entre lycées, collèges et écoles primaires; une partie à la délégation de Midoun: lycée Sedwikech 28 ordinateurs, collège de Sedwikech 10 ordinateurs, l'école primaire Ouersighen 15 ordinateurs, école primaire Taziri 15 ordinateurs E. P Béni Maâgal 5 ordinateurs.

Et une autre partie à la délégation d'Ajim : à l'E.P. Oued Zbib 15 ordinateurs, E.P. Mthania 5 ordinateurs et E. P. El Groô 5 ordinateurs.

La distribution de ces ordinateurs a eu lieu, vendredi 4 avril, sous l'égide de Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, et en présence du directeur régional de l'éducation, les autorités locales de l'île de Djerba et plusieurs cadres de l'enseignement. Au nom des donateurs et des collaborateurs de France, un certificat d'honneur a été remis à l'activiste Jamel Ben Jomaâ, en guise de remerciements pour cet acte noble et généreux.

Espérons que d'autres compatriotes feront de même pour envoyer des aides et des dons aux villages démunis pour y vivifier les secteurs éducatif, social, sanitaire, culturel, sportif...