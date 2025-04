Tunisie: L'agriculture tunisienne face à son avenir - L'innovation au service de la terre

Entre stress hydrique, faible mécanisation et concurrence internationale accrue, l'agriculture tunisienne se trouve à la croisée des chemins. Faut-il s'accrocher aux méthodes traditionnelles ou embrasser l'innovation pour assurer la sécurité alimentaire et la compétitivité du secteur ? Drones, serres intelligentes, irrigation de précision... Voici comment la modernisation pourrait transformer ce pilier économique essentiel et faire de la Tunisie un modèle d'agriculture durable.

La modernisation de l'agriculture tunisienne est un enjeu stratégique pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la compétitivité des produits agricoles et renforcer l'économie nationale. Face aux défis du changement climatique, de la rareté des ressources en eau et de la fluctuation des marchés, l'adoption de nouvelles technologies et de pratiques innovantes devient essentielle.

Pourquoi moderniser l'agriculture tunisienne ?

Selon des données officielles, l'agriculture contribue à environ 10% du PIB tunisien et emploie près de 15 % de la population active. Toutefois, une grande partie des exploitations agricoles utilise encore des techniques traditionnelles, limitant ainsi la productivité et la rentabilité du secteur.

La modernisation agricole vise à améliorer la productivité grâce à des techniques avancées et une meilleure gestion des ressources, à optimiser l'utilisation de l'eau dans un pays soumis au stress hydrique, à réduire les pertes post-récolte et améliorer la qualité des produits agricoles, à accroître la compétitivité sur les marchés internationaux en répondant aux normes de qualité et de traçabilité et à favoriser une agriculture durable pour préserver les sols et les ressources naturelles.

Principaux axes de la modernisation agricole

L'innovation technologique est aujourd'hui au service des agriculteurs, de l'avis de plusieurs experts économistes. C'est que l'utilisation des nouvelles technologies permet d'améliorer la production et de réduire les coûts. D'ailleurs, grâce aux drones, capteurs et systèmes GPS, les agriculteurs peuvent surveiller l'état des cultures, optimiser l'irrigation et réduire l'usage des intrants (engrais, pesticides). L'on parle dans ce cas d'une agriculture de précision. Les serres intelligentes permettent l'automatisation de la température, de l'humidité et de l'irrigation et de maximiser les rendements. Les plateformes numériques agricoles développent quant à elles des applications mobiles qui permettent aux agriculteurs d'accéder aux prévisions météorologiques, aux conseils techniques et aux marchés en temps réel.

Gestion durable des ressources en eau

Avec des précipitations irrégulières et des nappes phréatiques surexploitées, la Tunisie doit optimiser l'utilisation de l'eau en agriculture. L'irrigation goutte-à-goutte permet d'économiser jusqu'à 50 % d'eau par rapport à l'irrigation traditionnelle. Le dessalement et la réutilisation des eaux usées permettent le lancement de nouveaux projets. Le développement des cultures résistantes à la sécheresse permet le développement de variétés de céréales et d'arbres fruitiers plus adaptés aux conditions arides.

Mécanisation, robotisation, agriculture biologique

D'après la Banque mondiale, l'introduction de machines agricoles modernes permet de réduire la pénibilité du travail et d'augmenter l'efficacité. Tracteurs équipés de GPS pour optimiser le labour et les semis, moissonneuses-batteuses modernes pour améliorer les rendements céréaliers et robots agricoles pour le désherbage et la récolte automatique de certains fruits et légumes sont aujourd'hui essentiels pour un meilleur rendement des terres arables.

Dans la même perspective, il convient de rappeler que la Tunisie est déjà un acteur majeur dans le domaine de l'agriculture biologique, notamment avec l'huile d'olive et les dattes bio. La modernisation passe aussi par le développement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Parmi ces pratiques, la lutte biologique contre les ravageurs pour réduire l'usage des pesticides chimiques, l'agroforesterie et la rotation des cultures pour préserver la fertilité des sols et l'utilisation de fertilisants naturels et compost pour améliorer la qualité des sols.

Défis de la modernisation agricole en Tunisie

Malgré ces avancées, plusieurs obstacles freinent la modernisation du secteur agricole de Tunisie. Le coût élevé des nouvelles technologies, inaccessible pour de nombreux petits agriculteurs, le manque de formation et d'accompagnement pour les agriculteurs dans l'adoption des innovations, la fragmentation des terres agricoles, qui limitent la rentabilité et l'investissement dans des équipements modernes et les difficultés d'accès au financement, en raison du manque de garanties et de soutien bancaire sont de la partie. S'y ajoutent les effets du changement climatique, avec une augmentation des périodes de sécheresse et des températures extrêmes.

Pour surmonter ces défis et accélérer la modernisation de l'agriculture tunisienne, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Il y a, tout d'abord, la facilitation de l'accès au financement pour l'achat de matériel agricole et de technologies innovantes, le renforcement de la formation et de la sensibilisation pour enseigner les nouvelles pratiques agricoles aux agriculteurs et techniciens.

Il y a, également, l'encouragement de l'investissement privé et les partenariats public-privé pour le développement de projets agricoles innovants et le soutien aux jeunes agriculteurs et start-up agricoles qui proposent des solutions technologiques adaptées au contexte tunisien sont aujourd'hui des besoins urgents.

La modernisation de l'agriculture tunisienne est, au demeurant, une nécessité pour assurer sa compétitivité et sa durabilité. L'adoption de nouvelles technologies, une gestion efficace des ressources naturelles et un meilleur accompagnement des agriculteurs sont des leviers essentiels pour réussir cette transition. Avec une stratégie bien définie et un soutien accru, la Tunisie pourrait devenir un modèle régional d'agriculture moderne et durable, d'après divers économistes tunisiens et internationaux.