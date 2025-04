Tunisie: Kaïs Saïed annonce la révision du code des collectivités locales et du système électoral

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné la nécessité d'adopter un nouveau code des collectivités locales et de mettre en place un nouveau système électoral pour organiser les futures élections municipales. Il a exprimé cette position lors d'une déclaration aux médias, en marge de la commémoration du 25e anniversaire du décès du premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba, au Mausolée de la famille Bourguiba à Monastir.

Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de réformer le code des collectivités locales, qu'il a qualifié de source de corruption. Selon lui, les textes de 2015 et 2017 ont eu pour objectif de « diviser le pays en circonscriptions » et de « fragiliser l'État tunisien à travers les collectivités locales ». Pour lui, ces réformes doivent être repensées pour renforcer la cohésion nationale et l'efficacité administrative.

Par ailleurs, le président Saïed a affirmé que le système électoral devait être revu afin de permettre aux électeurs de tenir leurs représentants responsables. Selon lui, les élus doivent rendre des comptes aux citoyens, qui doivent pouvoir leur retirer leur confiance en vertu de la Constitution. Que ce soit au niveau des conseils municipaux, des conseils locaux, du parlement ou des conseils des régions et districts, l'élu doit rester connecté à ses électeurs et à leurs attentes.

Le président a également insisté sur le fait que le processus électoral ne doit pas se limiter à l'opération de vote le jour du scrutin. Une nouvelle vision doit être adoptée pour redéfinir la relation entre les citoyens et leurs responsables politiques, afin de garantir une démocratie plus active et participative.