Tunisie: Vient de paraître - Deux livres jeunesse sur les intellectuelles africaines DE LILIA LAÂBIDI - L'Afrique au féminin

Lilia Laâbidi, psychanalyste, anthropologue et enseignante universitaire à la retraite, vient de sortir deux nouvelles œuvres en langue arabe en hommage aux femmes africaines. « Les Scientifiques africaines, une force pour le changement » et « La Création des artistes africaines » complètent la série déjà lancée en 2024 avec « La Femme africaine fait la politique ». En militante féministe, comptant à son actif de nombreux livres et publications dans ce sens, elle continue à mettre en lumière des figures féminines qui ont laissé un héritage durable.

Les deux livres ayant le format de mini encyclopédies sont dédiés aux enfants de 9 à 13 ans. En tout, quarante pages par volume et un concentré d'informations. Le style d'écriture convient à la tranche d'âge cible : phrases courtes, vocabulaire simple et illustrations qui suscitent l'envie d'en savoir plus. La visée éducative est doublée d'un volet ludique avec deux pages de jeux interactifs intégrées à la fin de chaque livre. Les couvertures sont conçues par deux jeunes élèves : Frida Siala et Rosa Elyssa Siala. L'écrivaine a pris le soin de mentionner pour chaque ouvrage les références bibliographes ainsi que les membres du comité scientifique ayant validé le contenu.

Dans « Les Scientifiques africaines, une force pour le changement », Lilia Laâbidi nous ramène à la rencontre de 14 scientifiques contemporaines dont les contributions exceptionnelles ont marqué l'histoire. On retrouve des pionnières comme Fatma Moalla, première docteur tunisienne en mathématiques, et la Kényane Wangari Maathai, première africaine lauréate du prix Nobel de la paix en 2004. D'autres personnalités sont moins connues mais méritent tout autant d'être célébrées pour les recherches de haut niveau qu'elles ont menées. Elles portent haut les couleurs de l'Afrique par leur engagement et collaborent avec des institutions prestigieuses à l'échelle mondiale.

L'Afrique a également vu naître des artistes de renommée. Leur apport a été essentiel dans des domaines variés. Parmi les figures emblématiques contemporaines à découvrir dans « La Création des artistes africaines », les artisanes de poterie de Sejnane, en Tunisie, des spécialistes du secteur visuel comme Bertina Lopes, Inji Efflatoun et bien d'autres. Les artistes de la scène comme Farida Fenlyazid et Safi Faye sont aussi à l'honneur. Peintres, artisanes, cinéastes ou architectes, ces femmes capturent des émotions pour façonner le monde. En créatrices de beauté et témoins de leur époque, elles ont marqué la scène culturelle internationale.

Comme les sciences et les arts sont les piliers essentiels du développement à l'échelle universelle, les livres de Lilia Laâbidi montrent qu'un pan important de l'histoire peut être raconté en dehors du prisme occidental et de l'apanage du genre masculin. En redonnant leur place aux intellectuelles africaines, elle transmet leur expérience par un contenu qui inspire sans être moralisateur. Elle offre ainsi un modèle aux jeunes générations, notamment les filles qui souhaitent poursuivre de longues carrières de recherche. En intégrant ce type de ressources dans l'éducation, on encourage nos enfants à explorer, comprendre et même à marcher dans les pas de ces grandes dames.