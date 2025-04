Soudan: Jaber confirme la volonté du gouvernement de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à El Fasher et aux camps de déplacés qui l'entourent

Port-Soudan — Membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen général Ibrahim Jaber, a appelé les représentants des agences des Nations Unies et des missions de l'ONU résidant au Soudan à exercer davantage de pression sur la milice rebelle afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux camps de personnes déplacées autour de la ville d'El Fasher.

Au cours de sa réunion samedi avec la délégation des Nations Unies dirigée par la Représentante résidente adjointe des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Soudan, Christina Hamburk, et en présence du ministre de l'Information, du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et du commissaire par intérim à l'aide humanitaire, Son Excellence a affirmé la volonté du gouvernement de coopérer et de se coordonner avec toutes les autorités compétentes pour faciliter le passage de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin dans le pays.

Pour sa part, la représentante résidente adjointe des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Soudan, Christina Hamburk, a exprimé la disposition des Nations Unies à présenter une proposition à toutes les parties qui leur permettrait de contribuer à faire face à la situation humanitaire complexe dans la ville d'El Fasher et dans le camp de déplacés de Zamzam.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a expliqué que le gouvernement soudanais a appelé les Nations Unies à intervenir à travers ses avions et transporteurs et dans son préambule pour sauver la vie des citoyens d'El Fasher et de ses environs.

Son Excellence a déclaré que le gouvernement a appelé les délégués des Nations Unies à surveiller tous les crimes des milices rebelles contre les citoyens, y compris les bombardements et les sièges, et à les soumettre aux organes compétents de l'ONU.

Al-Eaysir a réitéré le rejet par le gouvernement soudanais de toute ingérence politique dans le travail humanitaire, la considérant comme une violation des valeurs humanitaires et des conventions internationales.