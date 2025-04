Soudan: Khartoum Santé - (32 958) patients se sont rendus dans des établissements de santé pour recevoir un traitement pendant la fête de l'Aïd

Khartoum — Le nombre total de patients recherchant des services dans les établissements de santé thérapeutique de l'État de Khartoum pendant la période des vacances de l'Aïd al-Fitr a atteint (32 958) patients.

Parallèlement, des équipes du ministère de la Santé de l'État de Khartoum, dirigées par le Dr Ahmed Al-Bashir Fadl, directeur général par intérim du ministère, et en présence des directeurs des départements généraux et spécialisés, ont effectué des tournées d'inspection des hôpitaux et centres de santé opérant dans les sept localités de l'État pendant les jours de l'Aïd.

Dr Ahmed Al-Bashir Fadlallah, directeur général par intérim du ministère de la Santé, a annoncé que (11 417) patients ont visité les hôpitaux et (6 733) patients ont visité les services d'urgences, tandis que les visites dans les cliniques hospitalières spécialisées ont atteint (3 681) patients. Quant aux centres de santé qui ont fonctionné pendant la période de l'Aïd, au nombre de (102), ils ont accueilli (21.541) patients qui ont bénéficié de divers services médicaux et thérapeutiques. Des services ont également été fournis dans des hôpitaux et des cliniques de campagne, en plus de (3) unités de soins de santé dans des centres d'hébergement dans diverses zones.