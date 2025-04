Port-Soudan — Le Mouvement de l'Armée de libération du Soudan a condamné dans les termes les plus fermes les massacres sanglants commis par les Forces de Soutien Rapide dans les villages d'Al-Jamouiya dans la campagne sud d'Omdurman, qui ont coûté la vie à 95 martyrs, dont des enfants mineurs, lors d'une attaque lancée par la milice dernier vendredi du mois Ramadan, sans le moindre respect pour la religion, les valeurs ou la morale.

Le mouvement a déclaré dans un communiqué au nom de son porte-parole officiel, Sadiq Ali Al-Nour, que les martyrs étaient des jeunes hommes du groupe qui ont répondu à l'attaque en défendant leur terre et leur honneur, au milieu d'intenses bombardements d'artillerie lourde et de missiles.

Le communiqué condamne également la poursuite des bombardements aveugles contre la ville d'El Fasher et le camp de personnes déplacées de Zamzam, qui ont fait un certain nombre de victimes, dont des blessures graves, .

Le mouvement a souligné la gravité de la situation humanitaire suite au siège imposé à El Fasher, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les blessés, appelant à une intervention urgente pour livrer de la nourriture et des médicaments à ceux qui en ont besoin.

Le mouvement accuse les milices de s'en prendre systématiquement aux civils, dénonçant le silence régional et international sur ce qui se passe et considérant cela comme une complicité flagrante de certains gouvernements et organisations qui prétendent défendre les droits de l'homme.

Le mouvement a appelé à une action internationale efficace pour mettre fin aux massacres et demander des comptes aux responsables, appelant à ce que la Milice FSR et ses mercenaires soient inclus parmi les organisations parrainant le terrorisme et qu'ils soient traduits devant les tribunaux internationaux spécialisés dans les crimes de guerre et de génocide.