Cote d'Ivoire: Gestion des risques - Des agents du ministère de la Promotion de la jeunesse se forment à la cartographie

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers son Inspection générale, a organisé les 2 et 3 avril 2025, à Abidjan, un atelier de formation à la méthodologie et aux outils d'élaboration de la cartographie des risques.

Ainsi, durant ces deux jours, les inspecteurs, les responsables de programmes et les responsables d'unités administratives dudit ministère ont vu leurs capacités renforcées sur la notion de risque, le processus d'identification, d'évaluation et d'initiation à l'élaboration d'un plan de mitigation des risques.

A travers des échanges participatifs, les 37 agents ont mieux appréhendé le concept de risque dans son identification et son évaluation.

En outre, ils sont désormais outillés à identifier, maîtriser et évaluer les risques qui sont associés à leurs objectifs de gestion.

Selon l'inspecteur général du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Lassiné Diomandé, cet atelier s'inscrit dans le cadre plus élargi de la promotion de l'intégrité, et de la bonne gouvernance du service public et la lutte contre la corruption.