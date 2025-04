Cote d'Ivoire: Restauration du couvert forestier - Laurent Tchagba salue le partenariat entre l'ICF et les différents acteurs

L'Initiative cacao et forêts (Icf) a organisé le vendredi 4 avril 2025, à Abidjan, un atelier de restitution des résultats du programme de renforcement de capacités sur la stratégie nationale des alertes de déforestation suivi de la remise de certificats à 70 auditeurs ayant validé l'évaluation finale de la formation.

Ils sont environ 240 acteurs formés en 2024 en Sig-cartographie pour la gestion des données forestières ; en photo-interprétation pour le suivi et la surveillance des forêts, et en reconnaissance végétale avec l'appui financier de Idh Côte d'Ivoire.

En outre, au cours de cette formation, 1600 données ont été analysées par photo-interprétation. Par l'analyse croisée terrain/photo-interprétation, on dénombre 147 alertes positives (132 concordantes et 15 non concordantes), ainsi que 49 fausses alertes (41 concordantes et 8 non concordantes).

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a remercié l'Idh pour son appui financier et tous les partenaires techniques et financiers pour leur engagement aux côtés du gouvernement pour la protection et la restauration des forêts classées, des aires protégées.

Il a rappelé que pour cette seconde phase, 236 acteurs issus des secteurs public et privé, soit 89 des services déconcentrés du ministère des Eaux et Forêts, 42 de la Sodefor, 34 de l'Oipr, 16 du Bnetd, 3 du secrétariat exécutif permanent de redd+ et 42 du secteur privé cacao qui ont été formés.

« L'un des acquis majeurs de l'Icf en tant que plateforme de partenariat public-privé, est le cadre de dialogue qu'elle a créé entre l'ensemble des acteurs du secteur du chocolat et la forêt sur des thématiques de la restauration de la forêt et de la production durable du cacao », s'est félicité le ministre.

« Je vous exhorte donc à maintenir et à rendre plus dynamique la plateforme que constitue l'Icf afin qu'elle continue de servir de cadre de dialogue entre principales parties prenantes sur des sujets d'actualité importants, tels que l'agroforesterie, la traçabilité, le système de suivi satellitaire des forêts et le règlement de l'Union européenne sur la déforestation », a déclaré Laurent Tchagba.

A l'en croire, la mise en commun des efforts des membres de l'Icf permettra à la Côte d'Ivoire et aux partenaires privés de disposer de leviers solides vis-à-vis des enjeux nationaux et internationaux. « Je voudrais également inviter l'ensemble des parties prenantes à conjuguer leurs efforts afin de développer et mettre en oeuvre des projets de protection, de restauration de paysages forestiers en Côte d'Ivoire », a-t-il exhorté.

Pour la directrice générale de Idh Côte d'Ivoire, Stéphanie Kadjo, ce programme représente un investissement essentiel dans la préservation des forêts, la lutte contre la déforestation et la durabilité du secteur du cacao en Côte d'Ivoire.

« Les résultats présentés illustrent l'aspect tangible de ces formations, c'est-à-dire une gestion améliorée des données forestières, le suivi plus rigoureux de la déforestation et l'expertise renforcée en reconnaissance végétale », dit-elle. Soulignant que ces compétences nouvelles contribueront à renforcer la capacité des acteurs ivoiriens à déployer les outils nécessaires dans le suivi des forêts dans le respect des objectifs de l'Initiative cacao et forêts.

« Nous restons convaincus que le renforcement des capacités des acteurs locaux est indispensable pour assurer la pérennité de nos efforts, et garantir l'avenir de nos forêts et la filière cacao. Idh Côte d'Ivoire poursuivra son engagement aux côtés des acteurs nationaux pour relever les défis majeurs qui se présentent tant pour la préservation des forêts que pour la durabilité du secteur cacao », a-t-elle promis.

Le colonel Inza Traoré, coordonnateur de l'Icf, a, au nom du comité d'organisation, rappelé que la phase pilote en 2023, a permis de tester l'opérationnalisation du système de suivi des alertes de déforestation dans les zones prioritaires. Mais aussi de valider le processus de vérification des alertes sur le terrain et par télédétection, posant ainsi les bases pour une mise en oeuvre à une plus grande échelle avec le système national.

A cet effet, 3592 alertes ont été analysées par photo-interprétation d'images satellitaires de haute précision et 887 ont été vérifiées sur le terrain par les points focaux.