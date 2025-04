Cote d'Ivoire: Filière des petits ruminants - Importation et écoulement local des animaux sur pieds au coeur des réflexions

Les acteurs de la filière des petits ruminants dénommée Interpru qui regroupe principalement les ovins et les caprins, se sont rencontrés le 3 avril 2025, à Abidjan-Cocody, pour mener des réflexions sur l'ensemble des sujets relatifs à l'importation et à l'écoulement local des animaux sur pieds.

Ce, conformément à sa mission et à sa vision inscrite dans son Plan stratégique de développement (Psd) qui est d'inverser la balance des importations de petits ruminants des pays de l'Interland vers la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030.

Sa première réunion de concertation avait en ligne de mire l'état des lieux et le démarrage effectif de ses activités sur le terrain.

Ainsi, consécutivement aux missions conduites par le président Gaoussou Soumahaoro et la direction exécutive de cette Organisation interprofessionnelle agricole (Oia), les acteurs de la Filière des ovins et caprins, notamment les importateurs, les marchands grossistes et détaillants, les professionnels de la commercialisation des moutons et cabris venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour réfléchir sur l'ensemble des sujets relatifs à l'importation et à l'écoulement local des animaux sur pieds.

A l'entame des travaux, tous les acteurs se sont félicités de la reconnaissance officielle de l'outil de développement de leur filière par les autorités étatiques. Ils n'ont pas manqué de rendre un hommage au Président de la République de Côte d'Ivoire, à toute l'équipe gouvernementale, ainsi qu'à leur ministre de tutelle.

Les travaux de réflexion, également marqués par la participation d'une délégation de l'Interprofession des gros ruminants, ont permis à tous les acteurs présents, d'aborder et de débattre de toutes leurs préoccupations relativement aux modalités d'importation des petits ruminants en Côte d'Ivoire ; à la gestion des marchés à bétail.

Conformément au premier point inscrit à l'ordre du jour de la séance de travail, c'est au bout d'un débat franc et ouvert que les professionnels de ce maillon de la chaîne des valeurs de la filière ont exposé sur le processus et les grandes étapes d'importation des ovins et caprins en Côte d'Ivoire à partir des pays limitrophes que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Dans l'optique d'une gestion inclusive prônée par le président Gaoussou Soumahoro, chacun de ces pays pourvoyeurs du marché ivoirien en petits ruminants était représenté par des opérateurs économiques exerçant dans la filière.

Le second point à l'ordre du jour a été l'occasion pour les acteurs de la filière d'aborder avec beaucoup d'intérêt, les difficultés liées à la commercialisation des petits ruminants suite au déguerpissements et recasement des marchands sur le site d'Anyama.

Ils n'ont pas manqué de charger le président de l'Interpru de transmettre leurs doléances aux autorités étatiques afin qu'ils puissent exploiter de manière éclatée l'ensemble des marchés à bétail existant et à créer pour un approvisionnement de proximité avec la fête de Tabaski qui pointe à l'horizon.

Au terme des travaux et conformément au principe des prises de décisions par consensus au sein des Interprofessions, le président du conseil d'administration de l'Interpru, le général Gaoussou Soumahoro, a rassuré tous les participants que des cadres de concertation similaires, inclusifs et ouverts à tous seront régulièrement organisés pour une gouvernance claire et transparente de la filière.

Faut-il le rappeler, la Filière des petits ruminants dénommée Interpru a été créée le 6 septembre 2024.