Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Une opération pour déguerpir les épaves des véhicules

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste désiré Mondelé, a annoncé le 5 avril, au terme de la ronde de quelques arrondissements de Brazzaville, à l'occasion du 1er samedi du mois, le lancement sous peu de l'opération de déguerpissement des épaves dans les grandes villes du pays.

Lors de sa descente sur le terrain après la pluie du 5 avril dans la capitale, Juste Désiré Mondelé a constaté que les épaves de véhicules jonchent les artères, obstruent la circulation, détruisent la chaussée, aggravant l'insalubrité. « Je demande aux propriétaires de les enlever. Sous peu, nous allons lancer l'opération de déguerpissement de ces épaves.

Que les propriétaires prennent toutes les dispositions pour enlever leurs voitures pour les placer dans leurs parcelles ou dans les garages. Nous allons créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de véhicules qui empêchent les gens de se mouvoir librement. La rue ne peut pas être le garage », a-t-il prévenu.

Le ministre en charge de l'Assainissement urbain veut également lutter contre l'installation anarchique des parkings utilisant et évacuant beaucoup d'eau qui décomposent la chaussée. « On va se retrouver avec les administrateurs maires des arrondissements de Pointe-Noire et de Brazzaville pour voir quelles seraient les mesures à prendre, pour que ces commerçants-garagistes s'arrangent à résoudre cette problématique », a promis Juste Désiré Mondelé.

S'agissant du premier samedi du mois consacré à l'assainissement, en dépit de la pluie, des collectivités locales et des ouvriers de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso ont observé la circulaire. En attendant la finalisation du partenariat avec une société turque qui prendrait le relais d'Averda dans l'assainissement des grandes villes, le ministre qui a parcouru certains arrondissements de Brazzaville a usé de la pédagogie en entretenant les commerçants et les vendeurs.

A Ouenzé, Poto-Poto et Mpila, Juste Désiré Mondelé a rencontré sur le terrain des plateformes de la société civile comme Congo propre, Salubrité sans frontière ou Ville sans déchets, associations qui ont nettoyé les parages des avenues Gallieni, de la Révolution, de France à hauteur de CEG Leyhet-Gaboka.

Entre coup de pelle, de râteau, de houe, de machette, de balai pour assainir et inspection de la mobilisation citoyenne, le ministre a profité de sa visite pour conseiller des tenanciers des commerces qui ne nettoient pas la devanture de leurs boutiques, et donner les détails sur de mesures renforçant l'assainissement urbain. « Je félicite les collectivités locales qui ont bravé la pluie, il ne faut pas que la pluie soit un obstacle. Dans notre ronde, nous avons vu que certains citoyens travaillent montrant que la pluie ne peut pas être un obstacle.

Au-delà des recommandations de la conférence, il y a une circulaire qui nous oblige tous à nous mobiliser le premier samedi du mois. Je voudrais susciter les bons réflexes et aller au-delà d'un seul samedi dans le mois. Je voudrais mobiliser les citoyens comme les ONG qui nous ont reçu aujourd'hui, qui peuvent se mobiliser tous les week-ends ou deux week-ends le mois. Je les encourage », a exhorté le ministre.