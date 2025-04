Algérie: Journées Cirta du court-métrage à Constantine - La 1e édition du 12 au 15 avril

Constantine — La première édition des journées Cirta du court-métrage se tiendra du 12 au 15 avril courant au théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani et au centre culturel Abdelhamid-Benbadis de Constantine, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

Animant une conférence de presse à la salle des conférences du théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani, Hamza Kech, président de l'association "Ibdaâ", initiatrice de cette manifestation, a indiqué que cette édition mettra en lice 12 courts-métrages sur 45 oeuvres participantes, précisant que l'objectif de la manifestation est de promouvoir l'activité cinématographique et l'encouragement de l'investissement dans ce domaine artistique.

Les films sélectionnés abordent divers sujets sociaux et dramatiques, a-t-il ajouté, affirmant qu'un jury, composé de metteurs en scène, de comédiens et de critiques cinématographiques connus, assurera l'évaluation des oeuvres et la sélection des meilleures d'entre elles.

La manifestation donnera lieu à la tenue d'ateliers de formation des jeunes dans les métiers du cinéma encadrés par spécialistes dans la rédaction de scénario, le tournage et le montage ainsi que des rencontres ouvertes avec des cinéastes et invités d'honneur.

Les organisateurs ont affirmé que le concert musical initialement prévu lors de la cérémonie d'ouverture a été annulé en solidarité avec Ghaza, ajoutant que des films hors compétition seront également projetés durant ces journées pour favoriser les échanges entre participants et permettra au public de découvrir diverses oeuvres cinématographiques courtes.

Les initiateurs de la manifestation ont espéré que les journées Cirta du court-métrage deviennent une tradition annuelle qui contribue à ancrer la culture du court-métrage et à offrir une plateforme de soutien aux jeunes talents et de promotion de leurs oeuvres à l'échelle nationale et internationale.