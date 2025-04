Algérie: Université d'Oran 1 - Participation d'environ 100 étudiants à la 2e édition du hackathon national

Oran — Environ 100 étudiants de 20 établissements d'enseignement supérieur du pays, parmi lesquels des universités, des instituts et des écoles supérieures, participent à la deuxième édition du hackathon national (SHESEM2025) sous le thème "Développement durable", organisé à partir de dimanche par l'Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella".

Cette manifestation scientifique, qui se déroulera sur trois jours en collaboration avec le club numérique de formation pédagogique de la Faculté des sciences exactes et appliquées de la même université, constitue "une opportunité pour les jeunes participants, venus de 17 wilayas, de mettre en avant les innovations et projets sur lesquels ils travailleront dans divers aspects du développement durable, dans le but de renforcer leur esprit de créativité et d'entrepreneuriat", a déclaré M. Karim Bouamrane, vice-recteur de l'Université d'Oran 1 chargé des relations extérieures, en marge de la cérémonie d'ouverture de l'événement.

Les participants ont été répartis en 30 équipes, chacune composée de trois étudiants, encadrées par 20 superviseurs. Ils devront concourir pendant 24 heures pour proposer un projet, une application ou un design innovant sur un sujet qui leur sera présenté demain, lundi, avec une annonce des résultats prévue pour mardi prochain, selon le même responsable.

Les étudiants, venant d'établissements universitaires d'Alger, Batna, Djelfa, Saïda, Mostaganem, Boumerdès, El Tarf, Sidi Bel Abbes, Oran et d'autres wilayas, auront un jour pour réaliser leurs projets sur le thème de cette édition, à partir de 8h du matin demain, lundi.

Les participants à cette édition représentent des étudiants de l'Ecole supérieure d'intelligence artificielle, de l'Ecole supérieure de mathématiques, ainsi que des facultés des sciences naturelles et de la vie, et des spécialités en informatique et intelligence artificielle des établissements universitaires participants, selon M. Bouamrane.

Il est à noter que la première édition de ce hackathon, organisée l'année dernière, avait pour thème "Santé et intelligence artificielle" et avait vu la participation de 75 étudiants de 12 wilayas. L'Ecole nationale supérieure d'intelligence artificielle d'Alger, ainsi que les universités de Boumerdès et de Bouira, avaient décroché les trois premières places.