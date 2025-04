Algérie: Air Algérie - Lancement du vol inaugural Alger-Abuja

Alger — Une nouvelle ligne aérienne d'Air Algérie reliant Alger à Abuja (Nigéria) a été inaugurée, dimanche, à l'aéroport international Houari Boumediene (Alger).

La cérémonie de lancement du vol inaugural, assuré par un avion d'Air Algérie de type Boeing 737-600, s'est déroulée sous la supervision du Secrétaire général du ministère des Transports, M. Djamel Eddine Abdelghani Dridi, du chargé d'affaires de l'ambassade du Nigéria en Algérie, M. Abdussalam Alwan Habu, et de la directrice de la division commerciale d'Air Algérie, Mme Hosnia Kaoua.

Cette ligne directe sera assurée une fois par semaine avec un départ d'Alger vers Abuja tous les dimanches à 19h30 et une extension vers Douala (Cameroun). Le vol retour d'Abuja vers Alger est programmé chaque vendredi à 03h30 du matin.

Lire aussi: Algérie-Nigéria: lancement dimanche de la première ligne aérienne entre Alger et Abuja.

A cette occasion, le SG du ministère des Transports a qualifié cet événement d'"historique", qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre des démarches visant à faire de l'aéroport d'Alger un hub régional, rappelant que l'ouverture de cette ligne aérienne directe intervient dans le cadre de la mise en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de la mise en oeuvre des accords de coopération bilatérale dans le domaine aérien entre les deux pays.

De son côté, le diplomate nigérian a exprimé ses remerciements au peuple et au gouvernement algériens, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'Algérie et le Nigéria, qualifiant cette initiative "d'opportunité exceptionnelle" pour son pays et pour le continent africain en général.

M. Habu a précisé que cette nouvelle ligne aérienne ouvrira des perspectives prometteuses pour le renforcement des échanges commerciaux et l'organisation d'événements sportifs entre les deux pays, soulignant qu'elle est aussi un marché prometteur pour la compagnie Air Algérie, compte tenu du grand nombre d'habitants au Nigéria et de sa place économique dans le continent africain.

Il a, par ailleurs, mis en avant l'importance de l'appartenance de l'Algérie et du Nigéria à de nombreuses organisations africaines, régionales et internationales, ce qui renforce, a-t-il dit, les opportunités de coopération et d'intégration entre les deux pays dans divers domaines. Il a rappelé, dans ce cadre, la signature de l'accord de réalisation du projet de gazoduc transsaharien (Algérie-Nigéria-Niger), permettant de consolider les relations économiques entre les deux pays.

De son côté, Mme Kaoua a adressé ses remerciements aux autorités algériennes et nigérianes pour leur soutien, affirmant que cette ligne contribuera au renforcement des échanges économiques et touristiques entre les deux pays.

Elle a ajouté que le lancement de cette ligne coïncide avec le plan de la compagnie pour la modernisation de la flotte, avec l'acquisition de 16 nouveaux avions et la transformation d'Alger en un hub régional reliant l'Afrique à l'Europe et au Moyen-Orient.

Mme Kaoua a précisé que le réseau africain de la compagnie a enregistré une hausse du nombre des voyageurs qui est passé de 102.000 voyageurs en 2014 à 179.000 voyageurs en 2024, soit une hausse de 76%, faisant état de l'augmentation du nombre de dessertes vers les pays africains, de 13 à 25 dessertes par semaine actuellement, avec l'objectif de les porter à 40 vols par semaine à l'horizon 2026, et l'ouverture de nouvelles destinations comme Addis-Abeba, Libreville, N'djamena et autres.

Air Algérie tend également à renforcer sa présence sur le marché européen et britannique, en augmentant le nombre de dessertes vers ces destinations.