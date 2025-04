Algérie: Renforcer la communication entre l'ONSC et la société civile pour promouvoir l'action participative

Ouargla — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Mme Ibtissem Hamlaoui, a mis en avant, dimanche à Hassi-Messaoud (Ouargla), la nécessité de renforcer la communication et la concertation entre cet organisme et les acteurs de la société civile pour promouvoir l'action participative.

Intervenant lors d'une rencontre avec les acteurs de la société civile des daïras de Hassi-Messaoud et d'El-Borma (frontalière), Mme Hamlaoui a affirmé que l'ONSC s'attèle à consolider les socles de communication et de concertation avec les acteurs de la société civile, à l'effet de promouvoir l'action participative et atteindre les objectifs escomptés, à travers l'enrichissement des débats et l'échange d'idées avec les différentes composantes de la société civile, acteur principal dans le développement national.

L'ONSC tend à travers les rencontres périodiques avec les acteurs de la société civile des différentes wilayas du pays à "établir une feuille de route nationale pour la société civile, comportant ses activités et ses attentes, en vue de les soulevées aux instances compétentes pour examen, évaluation et prise en charge dans le cadre réglementaire", a souligné Mme Hamlaoui devant les représentants de plus de trente associations, à la maison de jeune "Aïssa El-Bouti" à Hassi-Messaoud.

Et d'ajouter : "l'Observatoire mobilise une cellule via une plateforme numérique pour être à l'écoute des préoccupations et des suggestions de la société civile, en plus de la mise en place de lignes vertes pour une communication fluide".

Mettant à profit sa visite, la présidente de l'ONSC a pris connaissance des contraintes auxquelles font face les représentants de la société civile en termes d'exécution des activités bénévoles, ainsi que de certaines questions liées à l'emploi, le logement et la santé au niveau des daïras de Hassi-Messaoud et d'El-Borma.

En réponse aux préoccupations soulevées, Mme Hamlaoui a rassuré que l'observatoire demeure le canal le plus attentif aux préoccupations de la société civile, pour les transmettre aux instances concernées aux fins de leur trouver les solutions appropriées.

Cette rencontre a donné lieu à une projection-vidéo expliquant les modalités d'accès à la plateforme numérique de l'observatoire et les prestations que ce dernier assure, dont la consultation, la formation et éventuellement des solutions aux questions soulevées.

La présidente de l'ONSC tiendra demain lundi une rencontre similaire avec la société civile à la maison de la culture Moufdi Zakaria, au chef-lieu de wilaya d'Ouargla.