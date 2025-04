Algérie: Le salon de la moto et du deux roues 'Moto Expo 2025' du 9 au 12 avril

Constantine — Le salon de la moto et du deux roues "Moto Expo 2025" se tiendra, dans sa première édition, du 9 au 12 avril courant à l'esplanade de la maison de la culture Malek Haddad de Constantine, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.

Placée sous le slogan "la mobilité à prix réduit", cette manifestation, verra la participation de 50 exposants de plusieurs wilayas, a précisé Djallal Kerouaz, chargé de communication du salon, soulignant que "l'objectif est de promouvoir la culture de l'utilisation du vélo et de la moto en tant que moyen de transport économique ami de l'environnement à l'heure du renchérissement des coûts de transport".

Le salon permettra aux visiteurs de découvrir les modèles les plus récents de vélos et de motos, les équipements de sécurité et les pièces de rechange, a-t-il ajouté, relevant que la manifestation connaitra également l'organisation de démonstrations et d'ateliers de sensibilisation du public, notamment les jeunes.

La manifestation verra également la participation des fabricants de motos, de batteries, d'équipements divers et huiles moteur, ainsi que des associations et clubs de motocyclistes, d'écotourisme et d'autoécoles, selon la même source.

Parallèlement, des conférences sur la sécurité routière, des spectacles et des concours pour enfants et jeunes sur les principes de l'usage sécurisé des vélos et motos seront organisés, a-t-on indiqué.

"Moto Expo 2025" qui se veut un évènement économique, touristique et culturel devrait attirer un grand nombre de visiteurs de diverses wilayas du pays, a-t-on indiqué.