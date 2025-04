Algérie: Mouloudji reçoit le président de l'ABEF

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a reçu, dimanche à Alger, le président de l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF), et directeur général de la Banque d'agriculture et du développement rural (BADR), Mohand Bouraï, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du délégué général de l'ABEF Rachid Belaid, s'inscrit dans le cadre des objectifs visant à "renforcer le partenariat et la coopération avec les instances nationales dans les domaines liés à la promotion des programmes du secteur de la solidarité nationale", a précisé le communiqué.

"Plusieurs propositions pratiques formulées à cette occasion seront concrétisées par un accord de coopération", note la même source.

Parmi les principaux points convenus initialement, "l'élaboration d'un programme d'action s'étalant du 20 au 27 de ce mois, au niveau des établissements spécialisés dans l'éducation et l'enseignement relevant du secteur de la solidarité nationale, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée arabe de l'inclusion financière, qui coïncide avec le 27 avril de chaque année", ajoute-t-on de même source.

Ce programme comprendra "une leçon modèle pour les enfants scolarisés dans les établissements spécialisés dans l'éducation et l'enseignement à travers tout le territoire national" et "l'orientation des personnes aux besoins spécifiques dans le domaine de l'entrepreneuriat", avec la participation des antennes de l'ABEF ainsi que des établissements financiers et bancaires pour enrichir et encadrer ce programme.

Il s'agit également "du renforcement de l'insertion professionnelle et de la formation au profit des personnes aux besoins spécifiques au sein des établissements bancaires et financiers, selon la priorité et la spécialité dans les domaines de la finance et des banques, tout en consacrant des stages au profit de cette catégorie", ainsi que de "l'implication des établissements spécialisés dans les domaines liés à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques dans le calendrier des activités de l'ABEF, notamment celles organisées dans le cadre de la célébration des journées et événements nationaux et internationaux", poursuit la même source.

"L'ABEF veillera à l'accompagnement du Conseil national des personnes aux besoins spécifiques dans la mise en oeuvre de son programme annuel", souligne la même source qui a ajouté que "les services du secteur de la solidarité nationale participent aux activités liées aux objectifs de l'Association", d'autant plus qu'une rencontre sera programmée, à ce propos, entre les cadres du ministère et de l'ABEF, afin d'élaborer "un plan d'action visant à concrétiser les axes convenus par les deux parties".