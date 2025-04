Togo: Partenariats et financements au coeur du FIDEL 2025 à Lomé

Du 15 au 17 mai 2025, la capitale togolaise abritera la première édition du Festival international du développement économique local (FIDEL), une initiative portée par le Global Entrepreneurship Network (GEN) en partenariat avec plusieurs structures locales.

Ce rendez-vous se veut un carrefour de dialogue, de réseautage et de co-investissement entre les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers (PTF), dans le but d'accélérer la croissance économique et la création d'emplois au niveau local.

Moment phare du festival, une rencontre d'échanges est prévue le 16 mai entre les PTF et les collectivités. Elle ambitionne de renforcer les partenariats et de faciliter le financement des projets locaux, à travers une meilleure compréhension des attentes et opportunités des deux parties.

Outre les discussions, plusieurs sessions de formation seront proposées aux élus locaux, aux entrepreneurs et aux acteurs du développement.

Des opportunités de financement pour les collectivités seront également présentées par les bailleurs et les institutions de développement.

Le FIDEL se positionne comme un levier de renforcement de la décentralisation et un outil de promotion des investissements territoriaux. Les organisateurs estiment que les collectivités locales, les entreprises, l'État et les PTF sortiront gagnants de ce cadre collaboratif.

Pour l'État notamment, cela pourrait signifier un allègement du fardeau financier, à travers la dynamisation des partenariats directs entre les entreprises et les structures décentralisées.

Le FIDEL s'inscrit donc comme une plateforme inclusive pour accélérer le développement économique à la base et favoriser un maillage plus équilibré des investissements sur le territoire togolais.