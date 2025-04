Togo: Niamtougou - Tradition, cohésion et développement au coeur de Sintu-Janjaagu

La ville de Niamtougou, chef-lieu de la préfecture de Doufelgou (Nord Togo), a vibré samedi au rythme de la 36e édition de Sintu-Janjaagu, une fête traditionnelle qui unit les communautés Lamba (Sintu) et Nawda (Janjaagu) autour de leurs racines communes.

Symbole fort de cohésion et d'harmonie, cette célébration annuelle rassemble les fils et filles de la préfecture dans un élan de fraternité, de valorisation de leur patrimoine culturel et d'affirmation identitaire. En plus de la danse, des chants, et des rituels traditionnels, Sintu-Janjaagu est aussi un message politique fort : la diversité culturelle est un levier de développement et non une barrière.

Le président Faure Gnassingbé, fidèle au soutien de l'État aux traditions nationales, était représenté par Kossivi Hounaké, ministre délégué chargé du Commerce et de la Consommation locale.

Ce dernier a salué l'union exemplaire entre Nawda et Lamba, affirmant que cette convergence culturelle est « un atout précieux pour construire un développement durable, créatif et inclusif ».

La célébration a aussi été l'occasion d'appeler à une meilleure exploitation des potentialités touristiques et artisanales de la région, afin de renforcer l'économie locale et nationale.

Des figures politiques et cadres natifs de la préfecture ont honoré l'événement de leur présence, notamment Gilbert Bawara, Calixte Madjoulba, Adji Otèth Ayassor et Molgah Kadjaka.

Au-delà du folklore, Sintu-Janjaagu s'impose comme un acte de mémoire, un pacte de solidarité et une vitrine du vivre-ensemble à la togolaise.