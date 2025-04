Sénégal: Championnats du Sénégal cadets et juniors - Boubacar Coulibaly de l'UGB, Soukeyna Coly et Alima Diop au-dessus du lot

Les cadets et juniors ont rivalisé d'explosivité et de technicité aux championnats du Sénégal individuel par catégories de poids disputés dans les différentes catégories garçons et filles ce samedi 5 avril sur les tatamis du stade Marius Ndiaye. Les compétitions non-stop se sont achevés avec des beaux duels. Sorti vainqueur dans la catégorie des moins de 50 Kg devant Gorgui Pape Ndiaye (JCP), Heldrik Mouvi a été désigné meilleurs combats chez les cadets. Dans la catégorie des cadettes Alima Diop a été primée comme la meilleure combattante après ses quatre victoires mais surtout par la rapidité de ses mouvements dans les combats.

Chez les juniors, la palme de la meilleure combattante est allée à Soukeyna Coly de l'As Douanes qui s'est emparée de la médaille d'or de la catégorie des moins de 57 kg. Alors que chez les juniors garçons, c'est Boubacar Coulibaly de l'UGB qui sort du lot comme meilleur tireur.

En plus de la médaille d'or, ces jeunes judokas ont reçu en guise de récompenses des cadeaux et une enveloppe financière de la part de la Fédération sénégalaise de judo. C'était en présence de Gilbert Mbengue directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports, du vice-président de la Fédération gabonaise de judo, des acteurs du judo sénégalais et du président de la Fédération des judo Me Ababacar Ngom.

Ce dernier n'a pas manqué de réjouir de l'organisation de la compétition selon les normes édictées par l'Union africaine de judo et la Fédération internationale de judo. « Je rends grâce à Dieu d'avoir finir aujourd'hui les compétitions cadettes et juniors sans aucun accident, c'est extrêmement important. Nous avons organisé depuis 2 à 3 mois ces championnats du Sénégal. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons fait un championnat réglé millimétré dans les normes édictées par l'Union africaine des Jeux et la FIJ. Je peux vous dire aujourd'hui, nous avons fait un championnat réglé millimétré dans les normes édictées par l'Union africaine des Jeux et la FIJ », s'est félicité Me Ngom,

RESULTATS

JUNIORS

(-60kg) : 1e Boubacar Djiméra Coulibaly, 2e Diméfia Seydou Bacary( JKM) 3e :

(-66kg) : 1er : Géraume Boubacar ( SC), 2e : Jean Marie Boulos ( KLS) ; 3e : Eric Wialam ( DUC)

(-73 kg): 1er : Hyacinte Bassène (As Douanes) ), 2e : Babacar Camara ( CFA)

(-100 kg) :1er : Nounou Seyni SALL (DMD), 2e : Seyni Bahloul ( DMD) ; 3e : Alainde Fall ( ASP)

(+100 kg )1er : Diale Fall ( JAD) 2e : Ousseybou Sidibé ( JKS)

JUNIORS FILLES

(-52 kg) 1e; Rokhaya Ndao (ASD) 2e Coulmba Youm 3e : Yacine Ndiaye

(-57 Kg) : 1e; Soukeyna Coly (ASD) 2e Morisset Cassandre 3e! Ndèye Marème Sall ( DMD)

(-63 kg); Maelys Mafay ( Duc) 2e; Ndack Cissé ( ISS)

( -70kg) : Koulamono Cassandre ( DMD) 2e Germaine Corréa ( SNT)

CADETS

-50 kg ;1er Haldrick Mussavou ( CFA) 2e : Gorgui Pape Ndiaye ( JCP) . 3e: Mamadou Niang ( JKM )

(-55 kg ):1er : Albert Sambou (ASD) 2e : François Yoba Mendy ( DUC) . 3e: Warren Mezui (CFA )

(-60 kg): 1er : Beni Eya Ella ( JAD) 2e : Matar Bassène ( EJC) .

(-66 kg):1er : Mamadou Seydou Diallo(AMA) 2e : Charles Ngoulou ( KLC) . 3e: Maguete Diop (JSB )

(-90 kg):1er : Mohamed Mendoza ( JCM) 2e : Herwin Leboulou (JCP)

CADETTES

-44 KG : 1e: Yandé Diouf (JCP) 2e : Khady Fall (PDD) . 3e: Aïcha Diop (PDD )

-48 KG: 1er : Aby Diouf (JCP) 2e : Anne kaling (BCN) . Sabine Mendu 3e: ( PDD)

-52KG : 1er : Mame Arame Mbaye (PDD) 2e : Sara Meye ( JCP)

-57 kg : 1er : Alima Diop (ESC) 2e : Rokhaya Ndiaye (ASP) . 3e: Saiefou Diédhiou(JSB )

-63 Kg : 1er : Marie Agnes Diatta ( KIS) 2e Astou Fall ( DUC) ()3e: ( Astou Okome)

-70 kg: 1er : Aissatou Faye(DMD )2e : Jeanne Odette Mansal (AMA)