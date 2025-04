Ile Maurice: L'État accorde une aide financière aux compagnies de transport

Le gouvernement mauricien a approuvé vendredi une aide financière en faveur de Metro Express Limited (MEL) et des cinq principales compagnies d'autobus du pays - la CNT, UBS, Triolet Bus Service, Rose-Hill Transport et Mauritian Bus Companies - afin de leur permettre de s'acquitter du paiement du 14e mois et de la compensation salariale 2025.

Le Conseil des ministres a donné son aval à la promulgation de «The Income Tax (Financial Assistance for Payment of Special Allowance) (Amendment) Regulations 2025», qui encadre cette mesure. Selon ces règlements, les entreprises du secteur du transport en commun confrontées à des difficultés financières pourront bénéficier d'un soutien gouvernemental ciblé.

Les modalités de cette aide sont les suivantes :

· Une prise en charge intégrale du 14e mois pour les entreprises ayant enregistré des pertes ou une baisse de profits de plus de 50 %, en raison notamment du salaire minimum introduit en janvier 2024 et des précédentes compensations salariales.

· Une prise en charge à hauteur de 50 % du 14e mois pour celles dont les bénéfices ont diminué de plus de 10 % mais de moins de 50 %, selon les mêmes critères.

Concernant la compensation salariale 2025, les employés des entreprises éligibles recevront :

· Rs 610 par mois si l'entreprise a subi des pertes ou une baisse de plus de 50 % de ses bénéfices entre 2023 et 2024, après ajustements.

· Rs 305 par mois en cas de baisse de profits supérieure à 10 % mais ne dépassant pas 50 %, sur la même période.

Cette initiative a été proposée par le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, et approuvée par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam.

Interrogé samedi en marge du dépôt de candidatures de l'alliance de l'opposition qu'il soutient, Mahomed a salué «un dénouement positif pour les employeurs et les employés du secteur». Il a toutefois souligné la nécessité d'améliorer la qualité du service. «Nous recevons de nombreuses plaintes au ministère comme au Parlement. Le public attend un service de meilleure qualité», a-t-il déclaré.

Le gouvernement espère que cette mesure contribuera à stabiliser le secteur et à répondre aux critiques croissantes sur les prestations offertes par les compagnies de transport.