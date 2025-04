Algérie: Baccalauréat professionnel - Rencontre de coordination entre MM. Sadaoui et Oualid

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, ont examiné, dimanche à Alger, l'état d'avancement du travail de l'équipe chargée de l'élaboration du projet relatif au baccalauréat professionnel et à la création de lycées professionnels, indique un communiqué du ministère de l'Education nationale.

Lors d'une rencontre de coordination, les deux ministres ont souligné la nécessité de "finaliser tous les détails permettant de mener à bien ce projet ambitieux" et d'"élaborer une stratégie de communication efficace permettant aux élèves concernés et à leurs parents d'accéder à toutes les informations et données liées à l'orientation vers l'enseignement professionnel sanctionné par un baccalauréat professionnel et à ses débouchés", précise le communiqué.

A cette occasion, MM. Sadaoui et Oualid ont appelé à "mettre à profit la semaine nationale de l'information, qui sera organisée ce mois-ci au niveau des établissements d'enseignement, pour permettre aux élèves et à leurs parents d'accéder à toutes les informations liées au baccalauréat professionnel", selon la même source.