Guinée: UFDG - Les fédérations du Grand Conakry réitère leur loyauté et leur soutien au parti et à son président

"Nous, Secrétaires Fédéraux UFDG du grand Conakry, au nom de nos différentes Fédérations, réitérons notre loyauté et notre soutien indéfectibles au Parti et à son Président Elhadj Cellou Dalein Diallo.

Nous renouvelons également notre ferme engagement et notre détermination sans faille, à continuer avec l'UFDG et son Président Elhadj Cellou Dalein Diallo, le combat pour l'avènement d'un Etat de droit, juste, démocratique et prospère en République de Guinée.

Nous regrettons les manœuvres dilatoires et les manipulations visant à déstabiliser notre Parti à travers cette énième tentative d'achat de consciences, savamment orchestrée par une horde haut perchée et à coup de centaines de millions, avec la complicité de certains cadres corrompus du Parti.

Par ailleurs, nous félicitons nos collègues Secrétaires Fédéraux victimes de cette manipulation qui, dès qu'ils ont découvert le stratagème ourdi contre eux ont vite rattrapé l'erreur en adressant des déclarations dûment établies, pour rétablir la vérité, démentir et présenter des excuses au Parti et à son Président Elhadj Cellou Dalein Diallo. Certains parmi eux se réservant d'ailleurs le droit de porter plainte.

Nous en appelons au sens de responsabilité et de vigilance de tous les militants pour ne céder à aucune intimidation, et pour éviter de tomber dans les pièges que les mal intentionnés ne cessent de dresser sur notre chemin.

L'UFDG traverse certes des temps difficiles, mais ce n'est pas le moment d'abdiquer, car des millions de nos compatriotes animés d'esprits d'invincibilité soutenue ont foi et fondent grand espoir en notre Parti. Nous devons tous savoir que les difficultés sont inhérentes à la vie de toute organisation et que si notre constance, notre résilience et notre détermination derrière le Parti et son Leader forcent l'admiration et le respect, elles forgent et suscitent malheureusement aussi, des sentiments de haine et de jalousie dans les coeurs de certains individus".