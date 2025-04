Ile Maurice: Beau-Bassin/Rose-Hill - Une journée sans folle ambiance

À 9 heures hier matin, les habitants de Beau-Bassin/Rose-Hill vaquaient comme à l'accoutumée à leurs occupations. Rien n'indiquait que c'était le jour du dépôt de candidatures (Nomination day) pour les municipales, dont le scrutin est prévu pour le dimanche 4 mai. Ce n'est qu'en arrivant aux abords des centres de dépôt que la présence de policiers et des barrages routiers ont confirmé que nous ne nous étions pas trompés de jour. Les badauds autour des centres étaient rares. Un habitant du quartier, qui se tenait devant sa porte, nous a lancé : «Ce ne sont pas comme les élections générales. Il n'y a aucune mobilisation des partisans. C'est moche !» Il semble y avoir un certain désintérêt des citadins pour ces élections, dont les enjeux les concernent pourtant directement.

Nous nous rendons au Ward 6 de Beau-Bassin/Rose-Hill, soit à l'école primaire de Coromandel. C'est vers 9 h 30 que des animations se sont fait entendre non loin de l'école. Ce sont les candidats de l'Alliance du changement qui se préparaient à faire leur entrée en fanfare. C'est sous le cri de ralliement «4-0 piso, ki nou pou al fer netwaye», accompagné de sons de ravanne, triangle et vuvuzela, que les candidats, accompagnés des élus de la circonscription n°20, Rajesh Bhagwan et Karen Foo Kune, ont fait leur entrée à l'école primaire de Coromandel.

«Nous sommes là pour apporter des changements à la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill. Nous rendons le droit de vote aux citadins et, avec ceux qui se portent candidats dans les cinq villes, nous prenons l'engagement de nettoyer cette écurie d'Augias que le MSM et ses alliés ont laissée. C'est un lourd héritage et les citadins attendent beaucoup de nous», a expliqué Rajesh Bhagwan.

Vré ML

Après l'enregistrement des quatre candidats de l'Alliance du changement, d'autres partis politiques se sont présentés durant cette matinée pour l'enregistrement de leurs candidats. Ainsi, Anil Gayan a présenté les quatre candidats de son nouveau parti intitulé Vré ML. «Nous avons créé le parti Vré ML parce que nous ne pouvons pas travailler avec un ML qui a dévié de sa route et qui a trahi tous les grands principes sur lesquels nous avons bâti ce parti. C'est pour cela que je me suis vu obligé de créer le parti Vré ML.»

Peu après l'enregistrement des candidats du parti Vré ML, c'est cette fois En Avan Moris qui s'est dirigé vers le centre de dépôt de candidatures. Patrick Belcourt a expliqué pour sa part que son équipe présente des candidats dans les six arrondissements de Beau-Bassin/Rose-Hill. «Je crois aussi que nous sommes le seu parti à avoir préparé notre manifeste depuis 2 ans. Il est intitulé 'De l'abandon à l'abondance'. Pendant plus de 3 ans, nous avons discuté avec les citadins de Beau-Bassin/Rose-Hill, et c'est à partir de nos discussions et des attentes des citoyens que nous avons établi ce manifeste. Nos adversaires ne sont pas les autres partis politiques, notre combat c'est contre la drogue, la pauvreté et l'insalubrité. Inn ler pou ki bann citadin repran zot destin en main.»

Le dernier parti à venir s'enregistrer au Ward 6 a été le Reform Party. Roshi Badhain est venu accompagné de ses candidats. Il souligne qu'il a aligné des candidats dans les cinq villes. Roshi Badhain a expliqué : «Si nous n'étions pas de la partie, vous auriez probablement eu seulement un parti en lice pour ces élections, car c'est seulement le Reform Party qui est en train d'aligner des candidats dans les cinq villes. Or, si l'Alliance du changement remporte ces élections à 120-0, ce ne sera pas bien pour la démocratie.» Il espère que les jeunes candidats de son parti pourront créer une situation de balance au pouvoir en place et demande le soutien des citadins.

C'est dans le calme que se sont enregistrés les différents partis. À 15h, les portes des différents centres d'enregistrement se sont fermées. Aucun incident n'est à signaler. Ces dépôts de candidatures se sont tenus dans le calme. Après 15h, les officiers présents ont procédé à l'exercice de Gender Balance afin de s'assurer qu'au moins un tiers des candidatures étaient des femmes.