Ile Maurice: La fédération demande à Bruno Julie de soumettre son CV et ses certificats

La Fédération mauricienne de Boxe (FMB) a adressé un courrier à Bruno Julie il y a quelques jours. Dans cette lettre, il est demandé à l'unique médaillé olympique de notre pays de soumettre son curriculum vitae (CV) et ses certificats d'entraîneur. Une démarche qui a surpris le principal concerné.

«J'ai reçu une lettre de la fédération de boxe le 2 avril me demandant de soumettre mon CV et tous mes certificats. Je ne comprends pas trop la logique derrière cela parce que la fédération a déjà tous ces documents mais peut-être qu'ils ont égarés. Personnellement, je m'attendais plutôt à ce que je sois convoqué pour donner des explications suite à ma suspension mais là, cela n'a absolument rien à voir. Cependant, je vais réunir tous les documents demandes et les soumettre à la fédération et ensuite j'attendrais. Peut-être que c'est la procédure», a indiqué Bruno Julie.

Contacté, le président de la FMB, Pascal Telvar indique que des courriers ont été envoyés individuellement à tous les membres de l'Alliance pour l'Intégrité de la Boxe. «Chaque cas est différent donc chacun a reçu un courrier, que ce soit Bruno Julie, Vishale Cannoo, Richarno Colin et Merven Clair. Notre démarche fait suite à la réunion que nous avons eue avec le ministre de la Jeunesse et des Sports à son bureau (ndlr : le 13 février). Nous avons effectivement demandé à Bruno Julie de produire ses certificats. Une fois qu'il l'aura fait, le comité directeur de la FMB l'invitera à une réunion. On verra par la suite. Mais je dois dire d'ores et déjà que si on veut collaborer avec la fédération, il y aura un code de conduite à respecter. On ne peut passer outre les règlements d'une fédération», précise Pascal Telvar.

D'autre part, la FMB a eu une rencontre avec Richard Sunee vendredi. «Richard est venu à la réunion mais on n'a pu arriver à aucun accord. Ceci parce qu'il veut que le Directeur des Sports et le Desk Officer du ministère des Sports soient présents lorsqu'il sera appelé à prendre une décision. Nous lui avons répondu que c'est la fédération qui doit faire des recommandations au ministère des Sports pour le recrutement d'un entraîneur. Du coup, nous n'avons pas pu avancer sur la question mais nous avons dit à Richard que nous allions reprendre contact avec lui par la suite», a expliqué le président de la FMB.

Pascal Telvar a également laissé entendre que la FMB a identifié un candidat pour remplacer le Cubain Roberto Ibanez Chavez au poste de Directeur Technique National (DTN). Il n'a, toutefois, pas voulu divulguer son identité. «Nous avons identifié un candidat pour être le prochain DTN mais je ne peux, à ce stade, dire de qui il s'agit. Nous devons d'abord discuté de la question avec le ministère des Sports pour connaître ses conditions car c'est lui qui mettra le budget nécessaire à la disposition de la fédération. Comme je l'ai déjà dit, nous avons besoin d'un administrateur. Une personne qui planifiera la préparation de nos boxeurs et qui mettra en oeuvre des projets de développement. Nous avons une vision pour la boxe mauricienne et le nouveau DTN aura pour mission d'aller dans les écoles et au sein des clubs pour les encadrer et détecter de potentiels talents», a-t-il expliqué.