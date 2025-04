Afrique: L'engagement des jeunes est essentiel pour la réussite de la mise en oeuvre du programme de transformation du continent

Addis-Abeba — Antonio Pedro, Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a souligné que la réalisation des aspirations de l'Afrique passe par la compréhension des besoins, des intérêts, des défis et du potentiel de sa jeunesse, qui représente plus de 60 % de la population du continent.

L'Afrique est un continent en plein essor vec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans, elle abrite la population la plus jeune du monde. Malgré cela, c'est aussi le continent qui compte près de 76 millions de jeunes Africains sans emploi, éducation ou formation formelle (NEET).

Bien que 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année, seuls 3 millions d'emplois formels environ sont créés en Afrique, ce qui laisse un écart important en termes de création d'emplois, a indiqué Pedro.

« De plus, des millions de jeunes Africains se heurtent à des obstacles à l'entrepreneuriat et peinent à accéder aux compétences, aux capitaux et aux réseaux nécessaires à leur réussite.»

Selon lui, le nombre élevé de jeunes exclus des activités économiques et politiques souligne le défi crucial que représente la jeunesse marginalisée sur le continent.

« Il est donc essentiel d'inclure les jeunes dans la prise de décision et de leur offrir des opportunités appropriées de travailler et d'innover ! Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 soulignent l'importance de promouvoir les droits des jeunes et de répondre à leurs besoins, dans toute leur diversité.»

Réaliser ces aspirations nécessite de comprendre les besoins, les intérêts, les défis et le potentiel de la jeunesse africaine, a déclaré Pedro, soulignant la nécessité de représentants des jeunes dans le dialogue économique et politique, la prise de décision et la mise en oeuvre.

« Nous devons renforcer la participation significative des jeunes à l'élaboration des politiques et aux processus décisionnels. Cela nécessite des interventions au niveau institutionnel, par le biais des organisations et des réseaux de jeunesse, ainsi qu'en soutien aux décideurs politiques capables d'écouter et de prendre en compte les voix des jeunes. »

Le système éducatif doit évoluer pour répondre aux nouveaux besoins sociétaux et aux exigences de l'économie moderne, a souligné le Secrétaire exécutif adjoint. « Plus de 80 % des jeunes Africains scolarisés aspirent à occuper des emplois hautement qualifiés. Pourtant, seuls 8 % d'entre eux y parviennent. »

Les programmes de formation professionnelle et les politiques actives du marché du travail sont essentiels pour aider les jeunes à accéder à des emplois décents dans le secteur formel, a-t-il souligné.

Outre les compétences et l'éducation, des filières transformatrices, telles que la science, la technologie et l'innovation (STI), sont essentielles pour autonomiser la jeunesse africaine, notamment dans le contexte des mutations mondiales en matière d'intelligence artificielle (IA) et de transition écologique.

Il a cité un rapport selon lequel l'IA pourrait ajouter 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, la part de l'Afrique étant estimée à 1 300 milliards de dollars, dépassant ainsi les investissements directs étrangers et les flux financiers illicites (FFI).