Congo-Kinshasa: Appel à la paix et à l'unité dans le Maï-Ndombe - Le gouverneur Nkoso Kevani en tournée à Bolobo et Yumbi

Lors de sa récente tournée dans les territoires de Bolobo et Yumbi, le gouverneur de la province du Maï-Ndombe, Lebon Nkoso Kevani, a exhorté les populations à privilégier la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble, face aux tensions récurrentes entre communautés Teke, Nunu et Tende.

Dans un discours ferme tenu à Yumbi le 4 avril, l'autorité provinciale a souligné le lien indissoluble entre paix et développement :

« Ce qui fait fuir les investisseurs, c'est l'insécurité. Sans paix, aucun progrès n'est possible. Nous devons bannir toute violence et promouvoir l'unité, car Dieu lui-même a voulu que Tende, Nunu et Teke coexistent ici ».

Le gouverneur a par ailleurs dénoncé les barrières illégales et les exactions policières, annonçant leur suppression prochaine conformément aux instructions du vice-Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani :

« Nous identifierons toutes les barrières sources de tracasseries pour les démanteler. La sécurité des citoyens et la fluidité économique sont nos priorités ».

A Bolobo, étape précédant Yumbi, Nkoso Kevani a rappelé l'urgence de calmer les esprits après les affrontements meurtriers entre Teke et Nunu, marqués par des pertes humaines et des destructions matérielles. Son message, centré sur le dialogue communautaire, s'inscrit dans la continuité de ses engagements pour une administration dépolitisée et une gouvernance axée sur les infrastructures.